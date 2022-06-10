Венедиктов узнал, из-за чего его объявили иноагентом

По словам бывшего главреда «Эха Москвы», причиной внесения в список иноагентов стала зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант»

Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в марте по решению собственников) Алексей Венедиктов сообщил, что Минюст разъяснил причины его включения в список физлиц-иноагентов. Об этом Венедиктов написал в Telegram-канале.

«Минюст объяснил мое иноагентство — моя зарплата на «Эхо Москвы» и дивиденды «Дилетанта». И ничего другого», — рассказал он.

Учредитель исторического журнала «Дилетант» — ООО «Образование — 21 век» (журнал издается с 2012 года). С 2009 года Венедиктов владел 100% компании, однако к 2018 году его доля сократилась до 76,43%. Сейчас его нет в списке совладельцев, однако с 11 мая совпадающей по размеру долей владеет его жена Елена.

Венедиктова включили в список иноагентов 22 апреля. Он пообещал обжаловать решение Минюста.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста.

В начале марта Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора заблокировать сайт «Эха Москвы», так как на нем, по мнению ведомства, были размещены материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных во время операции на Украине. Тогда же радиостанцию, которая работала с 1990 года, отключили от эфира.

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«Эхо Москвы» подало в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки, однако в апреле суд признал их действия законными. Комментируя признание иноагентом, Венедиктов утверждал, что это — «ответ на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор».

Решение о ликвидации «Эха Москвы» было принято через два дня после блокировки сайта и отключения от эфира. Радиостанция входила в холдинг «Газпром-Медиа».