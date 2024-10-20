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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters узнал о сбросе ЦАХАЛ в Газе листовок с фото погибшего главы ХАМАС

Reuters: ЦАХАЛ сбрасывала в Газе листовки с фото погибшего главы ХАМАС Синвара
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Листовки составлены на арабском, на них размещены фото тела Синвара и цитаты Нетаньяху о том, что «ХАМАС больше не будет править Газой», а «тот, кто бросит оружие и передаст заложников, сможет уйти и жить в мире», пишет Reuters
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбрасывала с самолетов над южной частью сектора Газа листовки с изображением тела погибшего лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, передает Reuters со ссылкой на представителей палестинских служб здравоохранения и изображения листовок, опубликованные местными жителями в Сети.

На листовках написана фраза: «ХАМАС больше не будет править Газой», которую ранее произносил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает агентство.

Надписи на листовках составлены на арабском языке. «Тот, кто бросит оружие и передаст заложников, сможет уйти и жить в мире», - гласит одна из размещенных на них фраз. Эти слова также взяты из заявления Нетаньяху.

Слова из последней цитаты израильский премьер произнес 17 октября после того, как была подтверждена ликвидация Синвара днем ранее.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар стал главой политбюро группировки после гибели предшественника, Исмаила Хании, в конце августа в Тегеране, куда тот прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Вечером 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Синвара. Израильские военные заявили, что он погиб после танкового выстрела по зданию в секторе Газа после перестрелки. Делавший вскрытие патологоанатом Чен Кугель утверждает, что причиной смерти лидера ХАМАС стало огнестрельное ранение в голову.

Нетаньяху назвал смерть Синвара «началом конца войны» в секторе Газа.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ХАМАС Яхья Синвар Израиль ЦАХАЛ листовки
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