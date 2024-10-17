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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху назвал условие, при котором боевики ХАМАС смогут «уйти и жить»

Нетаньяху: сложив оружие и освободив заложников, боевики ХАМАС могут уйти и жить
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
После ликвидации лидера ХАМАС премьер обратился к бойцам группировки и жителям Газы. Первым он предложил сложить оружие и освободить заложников; у вторых, по его словам, теперь есть возможность «вырваться на свободу» от ХАМАС
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бойцы ХАМАС, которые сложат и освободят израильских заложников, смогут «уйти и жить», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, объявляя о ликвидации лидера группировки Яхьи Синвара.

«Кто сложит оружие и вернет наших заложников — мы позволим ему уйти и жить», — сказал он (цитата по Channel 12).

Гибель Синвара премьер назвал «важной вехой в упадке злого правления ХАМАС». «Я хотел бы еще раз сказать самым ясным образом: ХАМАС больше не будет править Газой. Это начало дня после ХАМАС, и это возможность для вас, жителей Газы, наконец-то вырваться на свободу от его тирании», — сказал Нетаньяху. Он подчеркнул, что другие лидеры ХАМАС тоже будут уничтожены.

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Политика
Яхья Синвар

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Синвар был тем, кто «спланировал и осуществил» теракт 7 октября 2023 года, когда были убиты сотни израильтян и захвачены заложники. «Армия обороны Израиля доберется до любого, кто попытается причинить вред гражданам Израиля или нашим силам безопасности, и мы привлечем вас к ответственности», — пригрозил Галант.

Синвара ликвидировали 16 октября вместе с еще двумя боевиками ХАМАС в секторе Газа. Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви, который посетил место гибели лидера группировки, заявил, что у военных не было предварительной информации о том, что Синвар находится там, где он погиб. ЦАХАЛ не сразу подтвердила, что был убит именно он, его опознали сегодня.

61-летний лидер ХАМАС стоял у истоков организации. Он более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена. Из-за этого у Израиля есть его ДНК, что требовалось для опознания.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

С августа этого года Синвар был руководителем политбюро ХАМАС. Предыдущий глава, Исмаил Хания, погиб в конце июля при взрыве в резиденции в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана. В организации убийства обвинили Израиль.

За последние месяцы были ликвидированы многие лидеры и командиры как ХАМАС, так и ливанской группировки «Хезболла». В конце сентября в результате авиаудара по штаб-квартире организации в пригороде Бейрута погиб ее глава Хасан Насралла.

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ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа Израиль
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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