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Война Израиля с ХАМАС ,  
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CNN узнал, что тело Синвара могут обменять на израильских заложников

CNN: тело Синвара могут обменять на израильских заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Тело Синвара могут обменять на оставшихся в плену у ХАМАС израильских заложников, такой вариант рассматривают в Израиле, сообщает CNN. Источники телеканала считают, что это может быть единственным способом вернуть останки в Газу
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Тело погибшего лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве «разменной монеты» для освобождения более сотни израильских заложников, остающихся в плену у движения, сообщили CNN израильские источники.

По их словам, освобождение пленных, вероятно, будет приоритетом для Израиля при решении судьбы останков Синвара. Один из собеседников телеканала рассказал, что сейчас израильские власти обдумывают, как «быстро оказать давление» на ХАМАС, чтобы заставить отпустить заложников. «Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», — сказал израильский дипломатический источник.

При этом собеседник CNN подчеркнул, что обмен заложниками может быть единственным способом вернуть останки Синвара в сектор Газа. Дипломатический источник отметил, что возвращение тела лидера ХАМАС при любых обстоятельствах приведет к сплочению сторонников группировки, а место его захоронения станет святыней.

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61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар стал главой политбюро группировки после гибели предшественника, Исмаила Хании, в конце августа в Тегеране, куда тот прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Вечером 17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели Синвара. Израильские военные заявили, что он погиб после танкового выстрела по зданию в секторе Газа после перестрелки. Делавший вскрытие патологоанатом Чен Кугель утверждает, что причиной смерти лидера ХАМАС стало огнестрельное ранение в голову.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смерть Синвара «началом конца войны» в секторе Газа. Он добавил, что бойцы ХАМАС, которые сложат оружие и освободят израильских заложников, смогут «уйти и жить».

За время войны ХАМАС и Израиль один раз, прошлой осенью, договорились о прекращении огня и обмене израильских заложников на заключенных палестинцев. Несколько раундов обмена прошли в конце ноября прошлого года, однако потом Израиль обвинил группировку в нарушении условий прекращения огня и продолжил военные действия.

В Израиле проходят митинги с требованием к Нетаньяху как можно скорее договориться об обмене.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Яхья Синвар ХАМАС Израиль обмен пленными
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