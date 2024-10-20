В Молдавии начались выборы президента и референдум по евроинтеграции

В Молдавии проходят выборы президента и конституционный референдум по вопросу евроинтеграции. Согласно опросам, лидирует Майя Санду и молдаване поддержат намерение страны двигаться в ЕС. Подробнее — в материале РБК

Предвыборная кампания Майи Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

20 октября в Молдавии проходят выборы президента. И хотя кандидатов более десяти, основная борьба развернется между действующей главой государства, представительницей проевропейских сил Майей Санду и Александром Стояногло, выдвиженцем социалистов — ведущей в Молдавии оппозиционной партии, которую считают пророссийской.

В этот же день молдаване проголосуют на конституционном референдуме, посвященном евроинтеграции. Этот плебисцит инициировала Санду, которая намерена привести Молдавию в Евросоюз (заявленная цель — членство к 2030 году). В ЕС это намерение поддерживают: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая побывала в Кишиневе в октябре, заявила, что Евросоюз готов в течение трех лет инвестировать в молдавскую экономику €1,8 млрд, и призвала молдаван прийти на референдум «выразить свой свободный выбор». По данным опроса ассоциации WatchDog.MD и CBS Research от 17 октября, за поправки к Конституции, которые зафиксируют членство в ЕС как стратегическую цель республики, готовы проголосовать 55,1% респондентов, против — 34,5%, 7,9% еще не определились.

В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) референдум и выборы президента проводиться не будут — для живущих там обладателей молдавских паспортов откроют 30 избирательных участков на правом берегу Днестра, в Дубоссарском районе.

Как будет проходить референдум по евроинтеграции С бюллетенем президентских выборов избиратели также получат бюллетень по референдуму с вопросом «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?» и двумя вариантами ответа — «Да» и «Нет». То есть избирателям предлагают проголосовать за закон, который внесет в Конституцию две поправки. Во-первых, в преамбулу добавят два пункта: «Признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и «Декларируя интеграцию в Европейский союз в качестве стратегической цели Республики Молдова». Во-вторых, в Основной закон добавят раздел V1 ст. 140 об интеграции в Евросоюз — там, в частности, будет говориться, что участие Молдавии в учредительных актах ЕС получит приоритет над противоречащими положениями внутренних законов. Статьи о евроинтеграции есть в Конституциях Украины и Грузии, правда, там наряду с членством в Евросоюзе зафиксировано и стремление этих стран в НАТО. В Основном законе Молдавии говорится, что Молдавия — нейтральная страна. Закон о поправках, похоже, изъятия этого пункта не подразумевает.

Кто претендует на пост президента

Молдавская ЦИК утвердила 11 кандидатов. Судя по опросам, только трое из них смогут набрать больше 5% голосов.

Майя Санду (52 года) — президент Молдавии с 2020 года; в 2016 году основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), которая в 2021 году победила на досрочных выборах в парламент и стала правящей (у партии 62 мандата в 101-местном однопалатном парламенте республики). На второй срок Санду идет от PAS. Главным достижением своего президентства считает продвижение Молдавии на пути евроинтеграции — при ней Кишинев подал заявку на членство в ЕС и получил статус кандидата. По опросу WatchDog.MD и CBS Research, в этой кампании Санду лидирует — ее поддерживают 35,8% (здесь и далее — по данным опроса ассоциации WatchDog.MD и CBS Research от 17 октября). Пока 28,1% респондентов со своим выбором не определились.

Александр Стояногло (57 лет) — политик родом из Гагаузии, дважды баллотировался на должность башкана (главы) автономии. С 2019 по 2023 год был генеральным прокурором Молдавии, назначен на этот пост указом президента Игоря Додона (пророссийская Партия социалистов Республики Молдова — ПСРМ), а в 2021 году был отстранен решением Высшего совета прокуратуры, поскольку его заподозрили в превышении служебных полномочий, пассивной коррупции и указании неверной информации в декларации о доходах. Был выдан ордер на арест Стояногло, всего в отношении него возбудили три уголовных дела. Политик вину не признал и обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который постановил, что по одному делу Молдавия нарушила его права, и присудил Стояногло компенсацию за моральный ущерб в размере €3,6 тыс. По другому делу — о превышении должностных полномочий — молдавский суд его оправдал. Третье все еще рассматривается. В 2023 году Санду своим указом уволила Стояногло, поскольку инициированная ею проверка сочла работу генпрокурора неудовлетворительной. И хотя Конституционный суд признал неконституционным закон, на основании которого его уволили, решение отменять не стали.

На выборы идет от ПСРМ (ее фракции «Блок коммунистов и социалистов» принадлежит 29 мест в парламенте); лидер партии Игорь Додон выдвигаться не стал и поддержал кандидатуру Стояногло. Несмотря на пророссийскую ориентацию социалистов (Додон, будучи президентом, регулярно ездил в Москву, ратовал за стратегическое партнерство с Россией, при нем Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС), Стояногло поддерживает евроинтеграцию. «Я свою позицию определил еще в 2014 году, когда в парламенте проголосовал за два соглашения, которые были заключены между Молдовой и Европейским союзом: соглашение о свободной торговле и соглашение о свободе передвижения, — сказал он в интервью RTVI. — <…> Поэтому я еще десять лет тому назад ясно и четко высказал свою позицию: я сторонник проевропейской интеграции». Он также называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

По опросу, за него готовы проголосовать 9%.

Ренато Усатый (45 лет) — бывший примар (мэр) города Бельцы (занимал эту должность дважды — с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2021 год), лидер «Нашей партии», которая выступает «за сбалансированную внешнюю политику между Востоком и Западом». На пост президента претендует второй раз — впервые выдвигался в 2020 году, занял третье место в первом туре. Во втором туре поддержал Санду, чтобы не позволить Додону пойти на второй срок. Сегодня активно ее критикует. В частности, Усатый заявил, что референдум по евроинтеграции — это попытка Санду привлечь избирателей на участки и что голосовать за нее во втором туре он не будет, как, собственно, и за Стояногло.

В начале карьеры выступал преимущественно с пророссийских позиций. Сейчас осуждает ввод российских войск на Украину, хотя и допускает, что российское руководство «было дезинформировано». Долгое время жил и работал в Москве, кроме молдавского имеет российское гражданство; в 2023 году обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства. По сообщениям молдавских СМИ, пока это так и не произошло. В 2020 году в России его объявили в розыск в связи с обвинением в незаконном выводе средств из страны.

По данным опроса, его поддерживают 6,4%.

У остальных восьми кандидатов уровень поддержки не превышает 3%.

Ирина Влах (50 лет), бывший башкан Гагаузии, управляла автономией с 2015 по 2023 год. Раньше входила в Партию коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), в 2023-м запустила общественно-политическую ассоциацию «Платформа Молдова». На выборах 2020 года поддержала Додона, выступала с преимущественно пророссийских позиций, но в последние годы говорит, что будущее страны в Европе; ратует за нейтральный статус Молдавии. По опросу — 2,2%.

Виктория Фуртунэ (43 года), юрист, раньше политикой не занималась. В органах прокуратуры с 2008 года, в 2016-м начала работать в Антикоррупционной прокуратуре, где вела дела против бывших министров. О своем выдвижении заявила, будучи в Приднестровье: там она записала предвыборный ролик, обещая при избрании «защитить Молдову от конфликта». 1,4% поддержки.

Василий Тарлев (61 год), премьер-министр Молдавии с 2001 по 2008 год при президенте-коммунисте Владимире Воронине. С 2012 года входит в руководство левоцентристской партии «Возрождение». В 2016-м хотел баллотироваться в президенты, но не смог собрать подписи. В 2023 году в «Возрождение» стали переходить бывшие социалисты, тогда заговорили о связи партии с осужденным в Молдавии олигархом Иланом Шором, который сейчас живет в Москве. «Возрождение» вошло в блок Шора «Победа», о создании которого он объявил в 2024 году в российской столице. На выборы Тарлев идет от партии «Будущее Молдовы», которую возглавил в феврале 2024 года. По опросу — 1,3% поддержки.

Ион Кику (52 года), в прошлом министр финансов (2018–2019) и премьер-министр (2019–2020). После политического кризиса 2019 года, когда от власти отстранили правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ), а ее лидер Владимир Плахотнюк бежал из страны, Кику стал советником Додона. В 2021 году создал проевропейскую Партию развития и консолидации Молдовы, от которой сейчас идет на выборы. Говорит о себе как о проевропейском политике, но критикует референдум и выступает за укрепление нейтрального статуса республики. 1,2% поддержки.

Андрей Нэстасе (49 лет), в 2019 году был и депутатом парламента, и главой МВД, и вице-премьером, и генеральным примаром муниципия Кишинев. Бывший соратник Санду — в 2015 году они вместе боролись с правительством ДПМ, на выборах президента 2016 года он снял свою кандидатуру в ее пользу. В те годы создал партию «Платформа DA» (Demnitate și Adevăr — «Достоинство и правда»), которая объединилась с PAS в блок ACUM; к 2021 году тандем распался. В 2020-м Нэстасе пытался избраться в президенты и набрал чуть больше 3%. Сейчас баллотируется как независимый кандидат и критикует Санду. По опросу — 0,8% поддержки.

Наталья Морарь (40 лет), журналист и телеведущая. Свою карьеру начала в Москве, в 2008 году после публикации ее расследования «Черная касса Кремля» в журнале The New Times ей запретили въезд в Россию (смогла въехать в страну в 2012-м). С 2010 года работала в Молдавии на телеканале Publika TV, а затем — на TV7 и TV8, где была одним из учредителей до 2021 года. Летом 2024-го инициировала встречу оппозиционных партий, чтобы обозначить «единого кандидата» на выборах; по словам Морарь, договориться не удалось, и она выдвинула себя. Называет себя проевропейским политиком, но, как и другие кандидаты, критикует референдум, называя его политтехнологией. 0,5% поддержки.

Октавиан Цыку (52 года), историк, семикратный чемпион Молдавии по боксу, с 2019 по 2021 год был депутатом парламента. Его выдвинул созданный в 2024 году блок «Вместе», представители которого говорят о неприемлемости приватизации темы европейской интеграции одной партией и призывают подписать пакт «За Европу» (в 1995 году похожий документ — о необратимости европейского пути — подписали политические партии в Румынии). Документ поддержали более десяти движений, но этим все и ограничилось. По опросу — 0,4% поддержки.

Тудор Ульяновский (41 год), карьерный дипломат — возглавлял МИД республики в 2018–2019 годах в правительстве ДПМ, был послом в Швейцарии и постпредом в ВТО. По опросу — 0,1% поддержки.

Почему говорят о вмешательстве России в выборы

Во время избирательной кампании, да и до нее, власти Молдавии обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и попытках дестабилизировать страну. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ заявил о них еще в марте 2024 года: мол, в преддверии президентских и парламентских выборов (2025 год) Россия собирается провоцировать в Молдавии социальные конфликты; особенно это касается Гагаузии и Приднестровья. И главный игрок, на которого ставит Россия, — «группировка Илана Шора», сказал на пресс-конференции Мустяцэ.

В начале октября по всей Молдавии прошли обыски по делу о незаконном финансировании связанных с Шором партий и кандидатов в президенты. По данным следствия, люди, связанные с ним, предлагали гражданам деньги за то, чтобы они проголосовали нужным образом. «Мы сталкиваемся с беспрецедентным явлением для Молдовы и для соседних и европейских стран. Мы наблюдаем масштабное явление финансирования и коррупции с целью сорвать избирательный процесс на территории Молдовы», — заявил 3 октября на пресс-конференции глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернуэцану (цитата по NewsMaker).

По информации молдавской полиции, в структуру, которая этим занималась, входило множество людей: более ста лидеров территориальных подразделений (им платили 45 тыс. леев, или около $2,5 тыс. в месяц); около 2 тыс. руководителей секторов, которые вербовали активистов (им платили 4,6 тыс. леев в месяц, или $260); более 50 тыс. активистов, которые вербовали сторонников, и более 70 тыс. сторонников, которые должны были проголосовать за определенного кандидата (им платили от 900 до 1,8 тыс. леев в месяц — от $51 до $102). По словам Чернуэцану, в сентябре полиция зафиксировала денежные переводы более чем на $15 млн в связи с этим.

Европарламент 9 октября принял резолюцию, «в которой содержится строгое предупреждение против продолжающихся попыток сорвать проевропейский курс Молдовы» (508 голосов «за», 53 «против» и 104 воздержавшихся). В ней осуждается «вредоносная деятельность России», которая включает мошенничество, кибероперации и информационную войну; причастными к ней названы «пророссийские молдавские олигархи и финансируемая государством российская сеть RT». Европарламент призвал ввести дополнительные санкции против тех, кто пытается дестабилизировать республику, и укреплять сотрудничество с Кишиневом, чтобы повысить его устойчивость к внешним угрозам. МИД Молдавии эту резолюцию приветствовал — власти заверили, что будут и дальше «противостоять угрозам демократическому процессу и проводить реформы, необходимые для вступления в ЕС».

14 октября Совет Евросоюза ввел санкции против пяти человек и одной организации, которых он посчитал виновными в дестабилизации Молдавии. В этом списке оказались башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которая «несет ответственность за продвижение сепаратизма в этом регионе»; первый заместитель Гуцул Илья Узун; ее заместитель и советник Михаил Влах; замглавы управления внешних связей региона Юрий Кузнецов; также под санкции попали российская автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия» (в ее попечительский совет входит Илан Шор) и ее основатель и директор Нелли Парутенко. В целом под санкции ЕС в связи с дестабилизацией Молдавии попали 16 человек и две организации — им заморозили средства и запретили въезд в Евросоюз.

Москва выступает в поддержку молдавской оппозиции — в ее защиту на брифинге 16 октября высказалась представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя изъятие из типографии листовок Партии коммунистов Республики Молдова и движения «Возрождение», она заявила, что издания этих партий «высказывали собственное видение ситуации, они считали, что Молдавии не нужно вступать в Европейский союз», и теперь «их участь уже предрешена».

«В стране продолжается буквально крестовый поход натовцев на свободу и независимость молдавского народа. <…> Не имея возможности предъявить избирателям какие-либо положительные результаты своего четырехлетнего правления, режим Майи Санду всецело полагается на административный ресурс, репрессии против политических оппонентов, независимых СМИ, против всех, кто ей буквально не подчиняется напрямую», — заявила Захарова. Она упомянула и резолюцию Европарламента, и санкции Совета ЕС, и обещанные фон дер Ляйен €1,8 млрд и обвинила Брюссель в том, что, предоставляя кредиты, он ставит республику в зависимость.

«Вот это и есть реальные итоги работы нынешних молдавских властей, их политики сближения с ЕС и разрыва с Россией и другими странами СНГ, за которую призывают голосовать молдавских избирателей. Я уверена, что жители Молдавии понимают, в какую пропасть ведет их, подталкивает их действующий режим и его западные кураторы», — резюмировала Захарова.