Шор допустил отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО
Власти Молдавии могут отказаться от нейтрального статуса ради присоединения к НАТО, считает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Такое мнение он высказал в разговоре с «Известиями».
По словам Шора, власти уже доказали, что могут менять Конституцию. «Но самое страшное, что, даже не меняя закон, от нашего нейтралитета ничего не осталось. У нас как дома шастают натовские генералы, к нам завозят военную технику, постоянно проводятся военные учения», — сказал он.
Конституция Молдавии закрепляет ее нейтральный статус и содержит запрет на размещение иностранных вооруженных сил на территории республики.
Президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила о стремлении присоединиться к Евросоюзу и НАТО. На данный момент ЕС предоставил Молдавии статус кандидата и объявил о начале переговоров о вступлении.
Опрос Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI) за май—июнь 2024 года показал, что 55% молдаван считают, что лучше всего безопасность Молдавии обеспечит зафиксированный в Конституции нейтральный статус, 13% — что с этим лучше справится Евросоюз, 10% — Россия,10% — НАТО.
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