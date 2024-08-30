Шор допустил отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО

Власти Молдавии могут отказаться от нейтрального статуса ради присоединения к НАТО, считает лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Такое мнение он высказал в разговоре с «Известиями».

По словам Шора, власти уже доказали, что могут менять Конституцию. «Но самое страшное, что, даже не меняя закон, от нашего нейтралитета ничего не осталось. У нас как дома шастают натовские генералы, к нам завозят военную технику, постоянно проводятся военные учения», — сказал он.

Конституция Молдавии закрепляет ее нейтральный статус и содержит запрет на размещение иностранных вооруженных сил на территории республики.

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно говорила о стремлении присоединиться к Евросоюзу и НАТО. На данный момент ЕС предоставил Молдавии статус кандидата и объявил о начале переговоров о вступлении.

Опрос Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI) за май—июнь 2024 года показал, что 55% молдаван считают, что лучше всего безопасность Молдавии обеспечит зафиксированный в Конституции нейтральный статус, 13% — что с этим лучше справится Евросоюз, 10% — Россия,10% — НАТО.