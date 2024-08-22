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Политика ,  
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В Кишиневе вступил в силу запрет на участие в выборах «Победы»

Марина Таубер
Марина Таубер (Фото: Marina_Tauber / Telegram)

Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет для молдавского оппозиционного блока «Победа — Виктория» на участие в выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз, сообщила замглавы блока Марина Таубер в своем телеграм-канале.

«У нас подготовлено много законных вариантов для того, чтобы мы все-таки смогли принять участие в выборах. И нам не могут запретить высказывать наше мнение по поводу референдума», — заявила Таубер.

По ее словам, «Победа» собирается обжаловать это решение в Высшей судебной палате. Таубер подчеркнула, что «члены ЦИК выполнили политический заказ президента Майи Санду, которая боится конкуренции».

Ранее, как сообщал Sputnik Молдова, представители блока заявили, что молдавский Центризбирком заинтересован в недопущении блока к выборам и плебисциту.

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

7 августа ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах. В ЦИК в том числе обратили внимание на то, что в блок вошла неконституционная партия «Шор», а ее лидер Илан Шор приговорен в Молдавии к 15 годам тюрьмы.

Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в ЕС пройдут в один день — 20 октября.

21 апреля в Москве прошел съезд оппозиционных депутатов, на котором политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа — Виктория». Шор также обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством».

Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором поездку членов парламента в Москву, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной.

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Теги
Молдавия Кишинев апелляционная инстанция оппозиция выборы президента
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