Кишинев ответил на призыв Тирасполя о референдуме словами о внешних силах

20 октября, в один день с выборами президента, в Молдавии пройдет референдум о вступления в ЕС. В Приднестровье призвали открыть избирательные участки и на своей территории, однако Кишинев назвал призыв манипуляцией

Кишинёв, Молдавия (Фото: EPA / ТАСС)

Молдавия не станет проводить референдум о вступлении в Евросоюз на территории Приднестровья, поскольку это предложение непризнанной республики является «манипулятивным», сообщается на сайте молдавского правительства.

О том, что референдум о членстве Молдавии в ЕС должен быть также проведен и в Приднестровье, сегодня заявил МИД непризнанной республики. Предложение было выдвинуто на фоне планов молдавских властей «проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья», — уточнили в МИДе.

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства, что может поставить под угрозу результат [выборов]», — сказано в сообщении молдавского правительства.

В нем отмечено, что в приграничных с Приднестровьях населенных пунктах будет открыто 30 избирательных участков, на которых граждане Молдавии, проживающие на территории непризнанной республики, смогут беспрепятственно проголосовать. Призыв Тирасполя организовать еврореферендум на левом берегу Днестра молдавские власти сочли «манипулятивной акцией, осуществленной, скорее всего, по велению внешних сил».

«В этом контексте власти Молдовы еще раз просят Тирасполь воздержаться от любого препятствования проведению голосования и референдума 20 октября, а также от любых попыток вмешаться — прямо или косвенно — в избирательный процесс», — заключили в молдавском правительстве.

Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлени республики в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены блока, а в июне 2024-го начались официальные переговоры с ЕС. 20 октября, в один день с выборами президента, в стране пройдет референдум о вступлении в союз.

Санду говорила, что рассчитывает на вступление в блок к 2030 году. И допускала членство Молдавии в ЕС без Приднестровья. «Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет [разрешить конфликт с Приднестровьем], то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на десять или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все [интегрироваться] вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — заявила президент.

Приднестровье провозгласило независимость от Молдавии в 1990 году. Летом 2022 года Санду выразила мнение, что жители Приднестровья поддержат стремление Молдавии в Евросоюз. В МИД непризнанной республики в ответ заявили, что жители Молдавии и Приднестровья имеют «разную идентичность», из-за чего объединить их почти невозможно. В июле этого года приднестровский президент Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь «движется в выбранном направлении».