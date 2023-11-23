Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России
Молдавский бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, передает Noi.md.
«Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство, с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый.
Накануне Усатый также заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Молдавии в начале следующего года.
В России Усатый объявлен в розыск с июня 2020 года. В апреле того же года ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.
Сам Усатый заявлял, что уголовное дело связано с его политической деятельностью, чтобы лишить его возможности участвовать в президентских или парламентских выборах.
О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — признан в России нежелательной организацией) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»), согласно которому, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу.
Вместе с Усатым по делу о «молдавской прачечной» проходит владелец Moldindconbank Владимир Платон, которого в российском МВД считают инициатором схемы, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона также поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, обещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии.
Как работала «молдавская схема»
Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами