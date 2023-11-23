Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России

Объявленный в России в розыск по делу о «молдавской прачечной» Ренато Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства. Накануне он также объявил о намерении баллотироваться в президенты Молдавии в следующем году

Ренато Усатый (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Молдавский бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, передает Noi.md.

«Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство, с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый.

Накануне Усатый также заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Молдавии в начале следующего года.

В России Усатый объявлен в розыск с июня 2020 года. В апреле того же года ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Сам Усатый заявлял, что уголовное дело связано с его политической деятельностью, чтобы лишить его возможности участвовать в президентских или парламентских выборах.

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — признан в России нежелательной организацией) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»), согласно которому, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу.

Вместе с Усатым по делу о «молдавской прачечной» проходит владелец Moldindconbank Владимир Платон, которого в российском МВД считают инициатором схемы, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона также поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, обещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии.