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Политика ,  
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НАТО усилит патрулирование в Балтике после повреждения Balticconnector

НАТО увеличит число патрулей после повреждения газопровода Balticconnector
Фото: nato.int
Фото: nato.int

НАТО увеличит число патрулей в Балтийском море после повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Речь идет о дополнительных наблюдательных и разведывательных полетах с использованием морских патрульных самолетов, самолетов AWACS (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — РБК) и беспилотников. Также в район, где произошло ЧП, направят четыре тральщика, уточнили в пресс-службе блока.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт подчеркнул, что альянс остается в тесном контакте с Эстонией, Финляндией и Швецией и предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности союзников.

На газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, 8 октября зафиксировали утечку. Операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — перекрыли подачу газа. По словам главы Gasgrid Янне Грёнлунда, на ремонт газопровода понадобятся месяцы. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия.

Власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector, сообщило Yle со ссылкой на источник в сфере внешней политики и безопасности. Финская полиция установила, что во время повреждения газопровода в районе инцидента находились несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». В «Росатоме» исключили причастность своего судна к повреждению Balticconnector.

Теги
Balticconnector газопровод Финляндия Эстония НАТО патрули патрулирование
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