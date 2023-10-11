Кремль назвал тревожной новостью повреждение газопровода в Финляндии
Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море является тревожной новостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших спецслужб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость. Потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы», — сказал он, отметив, что говорит о взрывах на «Северных потоках»,
В Кремле будут ожидать более подробной информации, заключил Песков.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.
Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН 26 сентября заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» было принято в США для сохранения влияния в Европе.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия. Телеканал Yle передал, что власти заподозрили Россию в воздействии на трубопровод.
Норвежская сейсмологическая служба NORSAR 10 октября сообщила, что зафиксировала вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. В газопроводе произошло необычное падение давления, его решили перекрыть.
При этом специалисты Геологического исследовательского центра Эстонии не обнаружили вблизи газопровода сейсмической активности, указывающей на взрыв. Финская сторона согласилась с этой точкой зрения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, то НАТО будет «решительным и единым».
Глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявила, что на возобновление работы газопровода понадобятся месяцы.
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