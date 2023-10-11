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Политика ,  
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Кремль назвал тревожной новостью повреждение газопровода в Финляндии

Песков счел тревожной новость про повреждение газопровода у Финляндии и Эстонии
Кремль не располагает технической информацией и будет ждать более подробных данных о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, заявил Песков
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Газопровод Balticconnector (Фото: Elering / Reuters)

Повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море является тревожной новостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших спецслужб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость. Потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы», — сказал он, отметив, что говорит о взрывах на «Северных потоках»,

В Кремле будут ожидать более подробной информации, заключил Песков.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН 26 сентября заявил, что решение о подрыве «Северных потоков» было принято в США для сохранения влияния в Европе.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что вероятная утечка на Balticconnector произошла в результате внешнего воздействия. Телеканал Yle передал, что власти заподозрили Россию в воздействии на трубопровод.

Норвежская сейсмологическая служба NORSAR 10 октября сообщила, что зафиксировала вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector. В газопроводе произошло необычное падение давления, его решили перекрыть.

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При этом специалисты Геологического исследовательского центра Эстонии не обнаружили вблизи газопровода сейсмической активности, указывающей на взрыв. Финская сторона согласилась с этой точкой зрения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если подтвердится намеренная атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, то НАТО будет «решительным и единым».

Глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд заявила, что на возобновление работы газопровода понадобятся месяцы.

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Дмитрий Песков газопровод Финляндия Эстония
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