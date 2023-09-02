Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом

Решение включить главного редактора «Новой газеты» в реестр иноагентов политически мотивировано, считают в Нобелевском комитете. Там пообещали продолжить «поддерживать важную работу» Дмитрия Муратова

Дмитрий Муратов (признан иноагентом) (Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС)

Признание главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова российским Минюстом иноагентом — это попытка заставить его замолчать, заявил Нобелевский комитет, передает CNN.

«Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году за его усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики. Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать», — сказала председатель комитета Берит Райсс-Андерсен Райсс-Андерсен. По ее словам, это решение было «политически мотивировано», комитет продолжит «поддерживать важную работу» как самого Муратова, так «Новой».

Сам Муратов, комментируя решение российских властей, сказал, что не узнал «ничего нового в День знаний».

Минюст, обосновывая признание журналиста иноагентом, заявил, что Муратов участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.

Муратов — один из основателей «Новой газеты» (в ее создании также принимал участие последний президент СССР Михаил Горбачев). В сентябре прошлого года у издания после почти 30 лет работы отозвали лицензию. Главред «Новой газеты» в 2021 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». В июне 2022-го Муратов продал Нобелевскую медаль на аукционе за $103,5 млн; вырученные средства пообещали направить в международный Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для помощи детям на Украине и в соседних странах.

В октябре 2021-го, когда Муратов получил премию, у президента Владимира Путина спросили, попадет ли главред «Новой» в иноагенты. Президент тогда заявил, что Муратов не получит этот статус, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».

В том же месяце Муратов, обращаясь к Путину на Валдайском дискуссионном клубе, затронул тему закона об иностранных агентах. «Этот закон бессуден, там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. <...> Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это [значит] врагом Родины», — говорил он тогда (расшифровка по сайту Кремля).

Путин в ответ заявил, что закон об иностранных агентах не запрещает иметь свое мнение и заниматься политикой, «просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть «окрашены», и российское общество должно знать, что человек вот такую позицию формулирует, так относится к внутриполитическим процессам, но он получает деньги из-за границы». В то же время Путин признавал, что есть случаи, когда люди «занимаются тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, а их подводят уже к тому, что они иноагенты». Он пообещал тогда, что власти займутся размытыми критериями закона.

Понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 году. Тогда критерием включения в реестр было осуществление политической деятельности при иностранном финансировании. С тех пор законодательство неоднократно ужесточали. Например, в 2022 году в стране утвердили поправку, по которой иноагентами могут быть признаны и те лица, кто не получает иностранного финансирования, но получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием». Для тех, кто получил этот статус, ввели новые ограничения.