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Путин подписал закон о новых наказаниях для иноагентов

Если иноагента дважды за год привлекли к ответственности по «иноагентской» статье КоАП, то ему грозит уголовное наказание. Поводом для штрафов по КоАП становился недостаточной большой шрифт уведомлений и их отсутствие в репостах
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин подписал указ, который уточняет статьи Уголовного кодекса, касающиеся деятельности иноагентов.

Из названия ст. 330.1 «Злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента» было убрано слово «злостность». Уголовная ответственность по этой статье будет наступать после того, как лицо дважды за год было привлечено к административной ответственности по новой ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Правонарушениями по этой статье КоАП является, например, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; распространение иноагентом материалов без соответствующей маркировки, нарушение сроков подачи отчетности, неисполнения обязанности по учреждению российского юридического лица.

Наказание по уголовной статье, применяемой после двух привлечений по административному кодексу, останется прежним — до двух лет лишения свободы.

Если лицо, целенаправленно собирающее сведения в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны, не передаст властям документы, требуемые для включения в реестр иностранных агентов, то наказание за это предусмотрено в виде штрафа до 300 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.

Еще один одобренный президентом закон увеличивает срок наказания за создание некоммерческой организации, побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Наказание за создание и руководство такой НКО, если она будет выполнять функции иноагента, ужесточается до шести лет лишения свободы. Участие в работе подобной организации может грозить тюремным заключением на три года.

В декабре за нарушение ст. 19.34 КоАП о нарушении порядка деятельности иноагентов был оштрафован ярославский блогер Андрей Алексеев, внесенный в конце декабря прошлого года в реестр иностранных агентов — поводом для наказания стал недостаточно большой шрифт маркировки. Блогер писал уведомление при помощи клавиши Caps Lock. Однако сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области пришли к выводу, что во «ВКонтакте» прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных, как этого требует закон. «Эксперт Кузьмин с линейкой измерял соотношение этих самых шрифтов и пришел к выводу, что соотношение у нас какого-то лешего 1:1», — рассказал Алексеев.

В ноябре 2021 года 80-летнего правозащитника Льва Пономарева, внесенного в реестр физлиц — СМИ-иноагентов, оштрафовали по ст. 19.34 КоАП на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки в соцсетях на репостах. «Когда я пишу статьи — я обязательно указываю, что статья написана СМИ-иноагентом, но когда я делаю перепост — просто жму на кнопку. И зачем писать, что перепост сделан иноагентом — я понятия не имею. Мне надо при каждом перепосте из текста писать, что перепост сделан СМИ-иноагентом», — рассказал он.

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В мае 2021 года по этой же статье КоАП был оштрафован «Первый канал». Телеканал наказали за то, что он в программе «Время покажет» показал сюжет телеканала «Настоящее время» (внесен в список СМИ-иноагентов в 2017 году) и не поставил к нему маркировку.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
иноагенты Владимир Путин Уголовный кодекс
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