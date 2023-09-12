Путин об иноагентах: мы никого не гребем

Есть много нюансов в законе об иноагентах, он совершенствуется, но никого по нему «не гребут» заявил Путин. По мнению президента, те, кто хочет критиковать политику власти, могут делать это не выезжая за рубеж

Владимир Путин (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе пленарной сессии ВЭФ на вопросы, заявил, что в России «не гребут» иноагентов. РБК ведет трансляцию.

«Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный», — сказал Путин. В США предусмотрено уголовное преследование и тюрьма.

«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования», — отметил Путин.

Есть много нюансов, на которые указывали правозащитники: под закон попадают те, кто публичной деятельностью не занимается, отметил Путин и подчеркнул, что власти регулярно вносят изменения в «иноагентское» законодательство.

Путин также сказал, что все, кто хочет критиковать политику властей, могут делать это не выезжая за рубеж. Президент счел, что их отъезд связан не только с позицией несогласия, но и с «материальными вещами», в частности с имеющейся недвижимостью за границей и желанием ее сохранить. «Для того чтобы все сохранить, от них требуют, чтобы они заявляли, критиковали, обличали», — сказал Путин.

«Есть такие, кто искренне не согласны с тем, что делает российское государство, власти российские. Но, повторю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь. Но они предпочли уехать, это их решение», — добавил Путин.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались. Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. С прошлого декабря для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать финансирование из-за рубежа — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

Еще в 2020 году Путин называл целью закона об иноагентах обеспечение невмешательства иностранных государств во внутренние дела России. «Надо, с одной стороны, оградить нас от этого, а с другой — не допустить чрезмерных ограничений», — пояснил президент.

Необходимость ввести статус физического лица — иноагента он объяснил тем, что юридические лица, чтобы избежать получения подобного статуса, перечисляют деньги из-за границы физлицам.

Глава государства также счел «странным» предложение вводить иностранных агентов в общественные советы органов власти. «Я не могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа», — подчеркнул Путин.

Он ранее уже сравнивал законы об иностранных агентах в России и в США, утверждая, что российская версия «более мягкая». «Наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий — надо только в текст поглядеть одного и второго законов, гораздо более мягкий, чем в США», — рассказал Путин.