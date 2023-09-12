Путин об иноагентах: мы никого не гребем
Президент Владимир Путин, отвечая в ходе пленарной сессии ВЭФ на вопросы, заявил, что в России «не гребут» иноагентов. РБК ведет трансляцию.
«Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный», — сказал Путин. В США предусмотрено уголовное преследование и тюрьма.
«Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования», — отметил Путин.
Есть много нюансов, на которые указывали правозащитники: под закон попадают те, кто публичной деятельностью не занимается, отметил Путин и подчеркнул, что власти регулярно вносят изменения в «иноагентское» законодательство.
Путин также сказал, что все, кто хочет критиковать политику властей, могут делать это не выезжая за рубеж. Президент счел, что их отъезд связан не только с позицией несогласия, но и с «материальными вещами», в частности с имеющейся недвижимостью за границей и желанием ее сохранить. «Для того чтобы все сохранить, от них требуют, чтобы они заявляли, критиковали, обличали», — сказал Путин.
«Есть такие, кто искренне не согласны с тем, что делает российское государство, власти российские. Но, повторю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь. Но они предпочли уехать, это их решение», — добавил Путин.
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались.
Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.
С прошлого декабря для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать финансирование из-за рубежа — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».
Еще в 2020 году Путин называл целью закона об иноагентах обеспечение невмешательства иностранных государств во внутренние дела России. «Надо, с одной стороны, оградить нас от этого, а с другой — не допустить чрезмерных ограничений», — пояснил президент.
Необходимость ввести статус физического лица — иноагента он объяснил тем, что юридические лица, чтобы избежать получения подобного статуса, перечисляют деньги из-за границы физлицам.
Глава государства также счел «странным» предложение вводить иностранных агентов в общественные советы органов власти. «Я не могу себе представить, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа», — подчеркнул Путин.
Он ранее уже сравнивал законы об иностранных агентах в России и в США, утверждая, что российская версия «более мягкая». «Наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий — надо только в текст поглядеть одного и второго законов, гораздо более мягкий, чем в США», — рассказал Путин.