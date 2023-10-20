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Военная операция на Украине ,  
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Фон дер Ляйен раскрыла расходы ЕС на военную помощь Украине

ЕК: с 2022 года ЕС выделил Украине около $90 млрд, из них треть — военная помощь
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС выделил Украине почти $90 млрд помощи с февраля 2022 года, сообщила фон дер Ляйен. По ее словам, треть этой суммы пошла на военную поддержку. Россия осуждает поставки оружия Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

С начала российской спецоперации на Украине ЕС выделил Киеву около $90 млрд помощи, из которых $27 млрд ушло на поставки оружия. Об этом заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд — это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», — заявила глава ЕК.

Кроме того, по ее словам, в ЕС уже «стартовал процесс», необходимый для вхождения Украины в Евросоюз.

Западные страны, в особенности США и ЕС, продолжают оказывать Украине финансовую и военную помощь с начала конфликта. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

1 октября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отчитывался, что ЕС с 2022 года выделил на поддержку Украины €85 млрд ($89,6 млрд).

В то же время с середины прошлого года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих оружейных запасов. В частности, об этом говорили в Британии, Германии и Франции. The Financial Times еще в феврале писала, что военные склады в Европе буквально опустели из-за поставок вооружений и боеприпасов на Украину.

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Несмотря на это, в сентябре фон дер Ляйен пообещала выполнить свое обязательство, данное этой весной, и поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года. Страны ЕС еще в марте договорились ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину. На эти цели они получат компенсацию через Европейский фонд мира (EPF) в размере €1 млрд.

Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает достичь Москве целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военная помощь финансовая помощь ЕС Военная операция на Украине Урсула фон дер Ляйен
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