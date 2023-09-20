Глава ЕК пообещала поставить Украине 1 млн боеприпасов к 2024 году
ЕС сможет выполнить свое обещание, данное этой весной, и поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Bloomberg.
«Мы очень сильно наращиваем производство, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах, и упорно трудимся, чтобы добиться поставленных целей», — заверила она.
Евросовет 23 марта объявил, что страны ЕС совместными усилиями предоставят Украине 1 млн боеприпасов и в случае необходимости ракеты в течение следующих 12 месяцев «без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».
Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что для этого Брюсселю «необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности».
Страны ЕС договорились ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину. Они получат компенсацию через Европейский фонд мира (EPF) в размере €1 млрд. Также планируются совместные поставки снарядов и ракет от 17 стран ЕС и Норвегии через Европейское оборонное агентство. За них страны также получат компенсацию из EPF в размере €1 млрд.
В Кремле не раз критиковали отправку на Украину вооружений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки говорят о прямой вовлеченности Запада в конфликт.
В середине сентября замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант сообщил, что в ближайшие два года США планируют увеличить производство снарядов калибра 155 мм для поставок на Украину более чем в три раза — с 28 тыс. до 100 тыс. штук.
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