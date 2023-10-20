Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в будущее

По словам Байдена, эта «инвестиция» принесет «дивиденды» для американской безопасности на протяжении поколений. В МИД России заявили, что США показали: войны для них — не «борьба за свободу и демократию», а «просто расчет»

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters)

Оказание США помощи Израилю и Украине — это инвестиция, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений, заявил президент США Джо Байден в обращении к нации.

«Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений», — сказал он (цитата по CNN).

По словам Байдена, если США прекратят поддержку обоих государств, то поставят под угрозу свое мировое лидерство, свои ценности и альянсы.

Президент сообщил, что 20 октября направит в конгресс «срочный бюджетный запрос» на дополнительное финансирование Израиля и Украины. По данным источников Reuters, речь идет о пакете в общей сложности на $100 млрд на следующий год, который будет включать $60 млрд для помощи Украине, $10 млрд — для помощи Израилю, остальные средства пойдут на помощь Тайваню и обеспечение безопасности вдоль границы США с Мексикой.

Байден также связал мирное урегулирование конфликта с реализацией решения ООН о создании на Ближнем Востоке независимых арабского и еврейского государств. «Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают жить в безопасности, достоинстве и мире», — сказал он.

Заявление Байдена о «разумной инвестиции» уже прокомментировала представтель МИД России Мария Захарова.

«Войны традиционно представляли для США «разумную инвестицию». Так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их не волновали. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — написала она в телеграм-канале.