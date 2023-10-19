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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД заявил, у Израиля нет лицензии на «массовое возмездие»

МИД: право на самооборону Израиля не является лицензией избирательного возмездия
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Право Израиля на самозащиту не означает лицензии на массовое возмездие, заявили в российском МИДе, комментируя вето США на проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту.

В министерстве указали, что единственной страной, применившей право вето, стали США. Ведомство подчеркнуло, что Вашингтон выступил «против любых гуманитарных инициатив». «Там даже не пытаются считаться с тем, что право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие, не может и не должно реализовываться оккупирующей державой на оккупированной территории», — говорится в сообщении МИДа.

В министерстве отметили, что вето США по проекту резолюции Совбеза ООН «наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе».

18 октября Совбез ООН не смог принять предложенную Бразилией резолюцию по Ближнему Востоку из-за вето США. Проект поддержали 12 стран, две — Россия и Великобритания — воздержались.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский перед заседанием заявил, что Россия внесла правки в бразильский проект гуманитарной резолюции по ситуации в секторе Газа. Он отметил, что у документа было два недостатка: «наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным» и «отсутствие призыва к немедленному прекращению огня». Российская сторона это исправила.

7 октября, после начала войны между Израилем и боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС, президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает Тель-Авив. «Израиль имеет право защищать себя и свой народ», — отметил американский лидер.

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Теги
Израиль МИД США Совет безопасности ООН сектор Газа
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