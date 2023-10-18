Байден заявил Нетаньяху, что по больнице в Газе ударила другая сторона

В результате атаки на больницу в Газе погибли по меньшей мере 500 человек. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль, последний свою причастность опровергает, возлагая ответственность на «Исламский джихад» (запрещен в России)

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что, по его представлению, удар по больнице в Газе нанес не Израиль. Об этом он сказал, встретившись с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве.

«Основываясь на том, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой стороной, а не вами», — сказал Байден (цитата по Associated Press).

Президент также заявил, что «есть много людей, которые не уверены» в этом, передает CNN. Он отметил, что глубоко опечален и возмущен произошедшим в Газе.

Атака на больницу аль-Ахли в секторе Газа произошла 17 октября. В результате погибли по меньшей мере 500 человек, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя министерства здравоохранения анклава.

ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль. Власти последнего заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сказал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».

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