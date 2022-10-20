Белгородский губернатор сообщил о втором за день обстреле в области

Село Муром в Шебекинском городском округе попало под обстрел, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сильные разрушения получили дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домовладения. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. «Подомовой обход территории продолжается. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние», — написал Гладков.

Муром находится на юге области и граничит с Харьковской областью Украины.

Несколькими часами ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском округе. Никто не пострадал, работников перевели в безопасное место.

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