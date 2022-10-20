В ООН выразили обеспокоенность из-за обстрелов в Белгородской области

Повреждение линий электропередачи в преддверии зимы вызывает «обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц», заявили в УВКПЧ ООН. Накануне две улицы Белгорода остались без света после удара по объекту инфраструктуры

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской области вызывают беспокойство, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

«Повреждение электростанций и линий электропередачи в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — сказала Шамдасани.

За последние дни белгородские власти несколько раз сообщали об атаках со стороны ВСУ. Сегодня три снаряда попали на территорию сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе, накануне снаряд попал в один из объектов инфраструктуры в Белгороде. После этого две улицы остались без электричества.

Белгородская область стала одним из восьми регионов, где 19 октября был введен режим «среднего уровня реагирования».

18 октября Независимая международная комиссия по расследованию нарушений на Украине, созданная в соответствии с принятой в марте резолюцией Совбеза ООН, опубликовала доклад, в котором обстрелы Белгородской области не упоминаются, но говорится, что «российские вооруженные силы ответственны за подавляющее большинство выявленных нарушений». Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что доклад «верстался под диктовку западных кураторов» и его авторы «даже не стремились придать документу видимость беспристрастности».