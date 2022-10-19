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В Белгороде в объект инфраструктуры попал снаряд

Гладков: в объект инфраструктуры в Белгороде попал снаряд, разрушения незначительные
По словам Гладкова, повреждения не повлияют на работу энергообеспечения Белгорода
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В один из объектов инфраструктуры в Белгороде попал снаряд, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — написал он.

С начала октября власти приграничных с Украиной российских регионов начали чаще сообщать об обстрелах. В частности, Белгородская области за минувшие сутки, 18 октября, подвергалась обстрелам три раза.

Снаряды попали на территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Пострадал один человек. Также были обстреляны четыре населенных пункта в Грайворонском городском округе и село Старый Хутор в Валуйском городском округе, сообщал Гладков. Некоторые села остались без электричества.

Число обстрелов растет на фоне напряженной ситуации в зоне спецоперации на Украине. Как заявил командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов и «подтягивают на передовую все имеющиеся резервы».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгород Белгородская область снаряд Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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