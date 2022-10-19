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Три человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области

Гладков: в результате обстрела Шебекино в Белгородской области пострадали три человека
Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в операционную. В результате обстрела разрушены несколько домов на окраине города, местами оборваны линии электропередачи

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Город Шебекино (находится у границы с Харьковской областью Украины) попал под сильный обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадали три человека: мужчина и две женщины. Мужчина получил ранение грудной клетки, его в тяжелом состоянии отвезли в операционную. Одна женщина находится в состоянии средней тяжести. Ее и еще одну пострадавшую также доставили в больницу.

«Прилеты» снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. «В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», — сообщил глава региона. По его словам, обстрел продолжается.

«Есть прилеты в жилые дома на окраине города. Домовладения принадлежат детям-сиротам. Разрушены несколько домов. Также местами оборваны линии электропередач», — написал губернатор.

С начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, однако с начала октября их число начало расти. Утром 19 октября Гладков сообщил, что снаряд попал в объект инфраструктуры в Белгороде. По словам губернатора, разрушения незначительные и на работу энергообеспечения города они не повлияют.

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Константин Ткаченко, Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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