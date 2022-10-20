Гладков сообщил об обстреле сельскохозяйственного предприятия

Работников предприятия перевели в безопасное место. Пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков. Ранее Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Три снаряда попали на территорию сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам главы региона, всех работников предприятия перевели в безопасное место и на удаленку до понедельника, 24 октября.

С начала октября Белгородская область стала чаще попадать под обстрелы. Накануне, 19 октября, снаряд попал в один из объектов инфраструктуры в Белгороде. Также было обстреляно село Шебекино у границы с Украиной. По словам Гладкова, пострадали три человека, один из них был ранен в грудь и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В тот же день президент Владимир Путин ввел режим «среднего уровня реагирования» на территории восьми российских регионов, граничащих с Украиной, в том числе в Белгородской области. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.