Трасс отказалась уходить в отставку после призывов консерваторов

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку, несмотря на призывы в партии консерваторов. В интервью Би-би-си она сказала, что поведет тори на следующие выборы, несмотря на то, что ей придется бороться за сохранение авторитета.

Премьер подчеркнула, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство «зашло слишком далеко и слишком быстро». Она заявила, что хотела бы извиниться за допущенные ошибки, и указала, что уже назначила нового канцлера казначейства, сменив экономическую стратегию.

Теперь приоритетом стала экономическая стабильность, заявила Трасс, добавив, что при этом она остается «экономике с низкими налогами и высокими темпами роста».

Вопрос отставки Трасс стали обсуждать после того, как она уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, который на посту главы Минфина представил в парламенте план поддержки экономики Великобритании, предусматривающий масштабное снижение налогов. В частности, власти решили отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги страны.

Новый глава британского Минфина Джереми Хант отменил большую часть экономических реформ, которые собиралась сделать Трасс.

Daily Mail писала, что более 100 депутатов выступили за проведение Трасс вотума недоверия. Несколько членов парламента публично призвали премьера уйти в отставку. По данным inews (приложение к газете The Independent), среди кандидатов на должность премьер-министра некоторые депутаты предлагают министра обороны Бена Уоллеса.