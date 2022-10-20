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45 дней Лиз Трасс на посту премьер-министра. Фотогалерея

20 октября Лиз Трасс объявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Решение она приняла на фоне финансовых ошибок ее правительства. Ее работа длилась рекордно мало — 45 дней — но вместила в себя похороны королевы и отставки министров. Полтора месяца премьер-министра Трасс — в фотогалерее РБК
Фото:Stefan Rousseau / Getty Images
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

5 сентября. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс после объявления результатов выборов лидера Консервативной партии. Они прошли летом после ухода в отставку предшественника на посту главы правительстваТрасс Бориса Джонсона

Фото:Jane Barlow / Getty Images
Фото: Jane Barlow / Getty Images

6 сентября. Королева Елизавета II приняла Лиз Трасс в качестве нового премьер-министра. Встреча состоялась в замке Балморал в Шотландии, где престарелой королеве пришлось остаться из-за проблем со здоровьем. По традиции нового главу правительства она принимала в Букингемском дворце

Фото:Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

6 сентября. Первое появление Трасс на Даунинг-стрит, 10 — в резиденции премьер-министра. Поотдаль справа — ее муж Хью О'Лири

Фото:Yui Mok / Getty Images
Фото: Yui Mok / Getty Images

9 сентября. Трасс снова встречается с монархом — уже с Карлом III и в Букингемском дворце. Елизавета II умерла 8 сентября в Балморале, где за несколько дней до кончины принимала нового премьер-министра. Ей было 96 лет. Королем стал ее сын

Фото:Kirsty O'Connor / Getty Images
Фото: Kirsty O'Connor / Getty Images

10 сентября. Официальное провозглашение Карла III королем состоялось с Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Вокруг Трасс слева направо: принц Уильям, королева-консорт Камилла, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл, граф-маршал Эдвард Фицалан-Говард, лорд-председатель Совета и лидер Палаты общин Пенни Мордонт

Фото:Phil Noble / Getty Images
Фото: Phil Noble / Getty Images

19 сентября. Государственные похороны Елизаветы II

Фото:Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

21 сентября. Лиз Трасс прибыла на 77-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Фото:Stefan Rousseau / Getty Images
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

21 сентября. Встреча с президентом США Джо Байденом на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН

Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

3 октября. Второй день ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме

Фото:Stefan Rousseau / Getty Images
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

4 октября. Третий день конференции консерваторов. Лиз Трасс и канцлер Казначейства Квази Квартенг (слева) на стройплощадке инновационного медицинского центра в Бирмингеме. Через 10 дней Квартенг уйдет в отставку на фоне критики проекта бюджета

Фото:Daniel Leal / Reuters
Фото: Daniel Leal / Reuters

14 октября. Пресс-конференция Трасс после увольнения канцлера Казначейства.

Еще через несколько дней правительство потеряло второго министра — в отставку ушла глава МВД Суэлла Браверман. Ее уход был связан с небрежностью: она отправила официальный документ с личного электронного адреса

Фото:Rob Pinney / Getty Images
Фото: Rob Pinney / Getty Images

20 октября. Лиз Трасс на Даунинг-стрит перед тем, как объявить о своей отставке. Рядом, как и в первый ее день в резиденции, снова ее муж Хью О'Лири.

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мультимедиа Лиз Трасс премьер-министр Великобритания Консервативная партия
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