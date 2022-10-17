Daily Mail: консерваторы попытаются отправить Трасс в отставку на этой неделе

Daily Mail узнала о планах консерваторов сместить Трасс на этой неделе

За отставку Трасс выступили около 100 депутатов-консерваторов, пишет Daily Mail. По данным inews, место премьера может занять министр обороны Бен Уоллес

Фото: Carlos Jasso / EPA / ТАСС

Члены британского парламента от Консервативной партии попытаются отправить в отставку премьер-министра Лиз Трасс на этой неделе, несмотря на предупреждение Даунинг-стрит, что это может спровоцировать всеобщие выборы, передает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, около 100 депутатов парламента написали письма председателю «Комитета 1922 года» (так называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию) Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

Кроме того, уже трое депутатов-консерваторов Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис публично призвали ее покинуть пост премьера.

Среди кандидатов на должность премьер-министра некоторые депутаты предлагают министра обороны Бена Уоллеса, пишет издание inews (приложение к газете The Independent). В июле глава британского Минобороны отказался выдвигаться на пост премьера. Он объяснил, что решил сосредоточиться на своих обязанностях министра и обеспечении безопасности страны.

О том, что члены британского парламента хотят добиться отставки Трасс, накануне писало издание Politico. По данным издания, депутаты-тори обсуждают изменение правил партии консерваторов, которые не позволяют инициировать голосование по вотуму о доверии премьер-министру в первый год после вступления в должность. При этом один из членов «Комитета 1922 года» сообщил изданию, что пока никаких изменений не обсуждалось.

Вопрос отставки Трасс стали обсуждать после того, как она уволила канцлера казначейства Квази Квартенга, который на посту главы Минфина представил в парламенте план поддержки экономики Великобритании, предусматривающий масштабное снижение налогов. В частности, власти решили отменить планировавшееся повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25%, после чего произошло снижение спроса на долговые бумаги страны.

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Премьер объяснила свое решение «национальными интересами» и пообещала не менять общий курс своего правительства, но отменила снижение налога на прибыль для бизнеса, передает Би-би-си.