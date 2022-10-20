В Киеве пообещали «неожиданные» имена в указе Зеленского о санкциях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 60,11 (-0,42) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 61,59 (-0,11) Инвестиции, 19 окт, 16:18
Канадский нападающий повторил достижение Овечкина Спорт, 10:12
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:11
Криптобиржа Kraken ограничила пользователей из России Крипто, 10:09
Как помочь сотрудникам справиться с коллективной травмой: 3 шага — Quartz Pro, 10:09
Стремоусов рассказал о планах контрнаступления России на Одессу и Днепр Политика, 09:53
Акции Tesla упали на 6% вопреки рекордной выручке и операционной прибыли Инвестиции, 09:49
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога Политика, 09:45
Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Pro, 09:45
МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в список «Миротворца» Политика, 09:36
Власти Днепропетровской области заявили об ударе по объекту энергетики Политика, 09:30
Росреестр зафиксировал рост числа сделок с новостройками Москвы Недвижимость, 09:30
Токаев заявил о необходимости противостоять любым проявлениям сепаратизма Политика, 09:28
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 09:25
Военная операция на Украине ,  

В Киеве пообещали «неожиданные» имена в указе Зеленского о санкциях

СНБО Украины: Зеленский подписал указы о санкциях против России с «неожиданными» именами
Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов анонсировал новые санкции против российских компаний и бизнесменов. По его словам, указ о санкциях уже подписал Владимир Зеленский, в самом списке будут «неожиданные» имена
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые предусматривают санкции против российских компаний и физических лиц. Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает издание «Страна». На сайте президента Украины указы пока опубликованы не были.

«Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, введенных Советом нацбезопасности и обороны», — сказал Данилов, добавив, что это была сложная и кропотливая работа.

«После того как сегодня, думаю, будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д.», — пообещал Данилов.

Он также отметил, что санкции в отношении одного человека из списка будут отложены на определенный промежуток времени. «Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств», — добавил секретарь СНБО.

12 октября Украина ввела санкции против бывшего президента Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тогда же Киев ввел санкции против украинских бизнесменов Сергея Курченко и Павла Лебедева. Лебедев во время президентства Януковича, в 2012–2014 годах, был министром обороны Украины. Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.

В начале сентября Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь
Прогнозы
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как ошибочное решение владельца Reebok чуть не стоило компании жизни
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Прогнозы
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Зеленский указ санкции Россия
Материалы по теме
Bloomberg узнал, что иранскому производителю дронов грозят санкции ЕС
Политика
США пригрозили Ирану санкциями за передачу «опасного оружия» России
Политика
SCMP узнала об ограничениях банков Гонконга для россиян из-за санкций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter