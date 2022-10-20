СНБО Украины: Зеленский подписал указы о санкциях против России с «неожиданными» именами

В Киеве пообещали «неожиданные» имена в указе Зеленского о санкциях

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов анонсировал новые санкции против российских компаний и бизнесменов. По его словам, указ о санкциях уже подписал Владимир Зеленский, в самом списке будут «неожиданные» имена

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые предусматривают санкции против российских компаний и физических лиц. Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает издание «Страна». На сайте президента Украины указы пока опубликованы не были.

«Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, введенных Советом нацбезопасности и обороны», — сказал Данилов, добавив, что это была сложная и кропотливая работа.

«После того как сегодня, думаю, будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д.», — пообещал Данилов.

Он также отметил, что санкции в отношении одного человека из списка будут отложены на определенный промежуток времени. «Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств», — добавил секретарь СНБО.

12 октября Украина ввела санкции против бывшего президента Виктора Януковича и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тогда же Киев ввел санкции против украинских бизнесменов Сергея Курченко и Павла Лебедева. Лебедев во время президентства Януковича, в 2012–2014 годах, был министром обороны Украины. Санкции предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могли распоряжаться через третьих лиц.

В начале сентября Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты: 28 членов Совета безопасности, 154 членов Совета Федерации и 424 депутатов Госдумы, сообщал украинский президент Владимир Зеленский.