Власти назвали сроки восстановления пострадавшего при крушении Су-34 дома

Краснодарский губернатор Кондратьев: восстановить дом в Ейске планируется к маю 2023 года

По словам Кондратьева, нужно восстановить свыше 7 тыс. кв. м пострадавшего при крушении истребителя дома. В течение двух недель должен быть составлен план по демонтажу и проект строительства

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Дом в Ейске, пострадавший при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34, планируется восстановить к маю 2023 года, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, эксперты заключили, что третий подъезд дома нужно разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. Всего нужно восстановить свыше 7 тыс. кв. м. Проектировщикам потребуется неделя, чтобы разработать документы демонтажа, и еще одна — на проект строительства, написал Кондратьев.

«Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное соблюсти все меры безопасности. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — сообщил он.

Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. Основной версией крушения СК назвал техническую неисправность.

Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа жилого дома. В многоэтажке начался пожар. В результате происшествия погибли 15 человек, в том числе трое детей. Еще 43 пострадали. У всех них травмы разной степени тяжести, одна пятилетняя девочка находится в тяжелом стабильном состоянии на ИВЛ.

Поврежденный дом власти решили восстановить, а не сносить. Кондратьев изначально говорил, что работы могут занять около пяти месяцев. Источник РБК сообщил, что всего пострадали 72 квартиры, выгорело 2 тыс. кв. м.