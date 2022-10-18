Стало известно о пожарах в трех подъездах после падения Су-34 в Ейске

Возгорание двигателя истребителя-бомбардировщика Су-34, выполнявшего учебно-тренировочный полет, произошло при развороте. В этот момент было потеряно управление самолетом и произошло падение на многоквартирный жилой дом.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В понедельник, 17 октября, около 18 часов самолет Су-34 при наборе высоты упал на многоквартирный жилой дом в Ейске. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что возгорание одного из двигателей произошло при развороте, а удар самолета пришелся в район квартиры, расположенной на пятом этаже третьего подъезда. Эту информацию также подтвердил источник в местном управлении МЧС.

«Сообщение об инциденте поступило в службу 112 в 18:12, звонивший мужчина сообщил о падении самолета», — рассказал источник. По его словам, возгорание произошло в квартирах третьего, четвертого и пятого подъездов с первого по девятый этаж. Всего пострадало 72 квартиры, выгорело около 2 тысяч квадратных метров. «У сотрудников экстренных служб заняло много времени на то, чтобы установить зарегистрированных в этих подъездах жильцов, так как в городе есть проблемы с учетом граждан», — отметил собеседник.

В настоящее время сотрудники МЧС обследуют пострадавшее здание с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела». Специалисты оценивают устойчивость конструкций жилого дома.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 пострадали. Трое пострадавших находятся в реанимации. Двадцать одного жителя дома разместили в детском оздоровительном лагере «Ейск», около 100 человек разместились самостоятельно у родственников, 2 человек разместили в гостинице «Ейск».

Для тушения пожара от МЧС было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники. В ликвидации последствий принимали участие 182 сотрудника полиции, 68 военнослужащих Ейского военного гарнизона.

В Министерстве обороны сообщили, что самолет потерпел крушение при наборе высоты, у него загорелся один из двигателей, пилоты катапультировались и остались живы.

Читайте на РБК Pro Pro Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Статьи Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Вы переехали в другую страну. Как адаптироваться на новом месте Вы переехали в другую страну. Как адаптироваться на новом месте Инструкции Pro Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Статьи Pro Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Статьи Pro Торги по банкротству: как купить коммерческую недвижимость по низкой цене Торги по банкротству: как купить коммерческую недвижимость по низкой цене Инструкции Pro Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Прогнозы Pro Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии Прогнозы

Video

По факту крушения самолета Главным военным следственным управлением СК возбуждено дело по ст.351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). «Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы».