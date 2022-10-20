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Власти Днепропетровской области заявили об ударе по объекту энергетики

Власти Днепропетровской области заявили об ударе по объекту энергетики и промпредприятию
В Днепропетровской области Украины после удара разрушены объект энергетической инфраструктуры и промышленное предприятие, сообщили местные власти
Архивное фото
Архивное фото (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры ночью пострадали от удара в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали», — написал Резниченко.

Украинские власти неоднократно сообщали о массовых ударах по энергетической инфраструктуре страны 10 и 11 октября.

В Днепропетровской области и в других регионах Украины после ударов сообщали об отключении электричества, перебоях с интернетом и связью.

Позднее российское Минобороны подтвердило, что наносит «массированные удары высокоточным оружием» по объектам энергетической инфраструктуры, связи и военного управления.

В результате российских ударов была повреждена почти половина объектов энергетики страны, сообщил советник министра энергетики Украины Александр Харченко 19 октября. «Около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждены, страну ждут аварийные и плановые отключения», — сказал Харченко. По его словам, плановые отключения нужны для того, чтобы не перегружать сеть.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре последовали спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

По словам президента России Владимира Путина, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Позднее Путин сообщил, что Минобороны России нанесло удары не по всем объектам сразу, и затем начало их постепенно «добирать».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Днепропетровская область Украина энергетика
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