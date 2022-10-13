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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту оказался вне подозрений

«РИА Новости»: водителя грузовика не подозревают во взрывах на Крымском мосту
Следствие не считает водителя грузовика, который взорвался 8 октября на Крымском мосту, причастным к теракту. Возможно, он не знал, что совершает преступление, говорят источники РБК и «РИА Новости»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следователи не подозревают водителя грузовика, который взорвался на Крымском мосту и повредил его, в причастности к преступлению, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Ранее об этом же сообщал источник РБК в силовых структурах.

«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника РБК, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте.

РБК направил запрос в СКР.

Грузовик, ехавший по Крымскому мосту, взорвался утром 8 октября. Также из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста, два пролета автомобильного моста разрушились. В результате взрыва погибли четыре человека.

Было приостановлено движение машин и поездов, к вечеру железнодорожное сообщение полностью восстановили. Для перевозки транспорта была открыта паромная переправа.

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Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200–500 млн руб.

Следственный комитет завел дело о терроризме (по ч. 2 ст. 205 УК), президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры», — подчеркнул он.

ФСБ считает организаторами взрыва Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководителя Кирилла Буданова, сотрудников и агентуру. По данным следователей, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т. Груз отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, затем в Армению, а потом он попал в Армавир (Краснодарский край), добавили в ведомстве.

12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми человек — пяти граждан России, троих граждан Украины и Армении. Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву.

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Татьяна Стекольникова
Крымский мост взрыв теракт Украина грузовик подозреваемый водитель грузовика
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