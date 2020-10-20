Мэр Бишкека вновь подал в отставку

Азиз Суракматов (Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости)

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку, сообщает АКИpress со ссылкой на его советницу Гулю Алмамбетову.



Как ожидается, он официально объявит об уходе с должности на пресс-конференции, которая пройдет 20 октября в 14:00 по местному времени (11:00 мск).

Суракматов уже подавал в отставку: 6 октября он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила РБК Алмамбетова. Однако два дня спустя Суракматов вновь вернулся на рабочее место, отметив, что работал дистанционно, передает 24.kg.

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