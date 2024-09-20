Джонсон предложил послание России: «У вас больше нет ближнего зарубежья»

Украине нельзя дать проиграть России, поскольку это поражение станет «взрывом ауры непобедимости НАТО», заявил Джонсон. Он призвал как можно скорее принять страну в НАТО, а также позволить россиянам влиться в «постимперский мир»

Борис Джонсон (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

Странам Запада нужно смириться с мыслью, что власти Украины «не будут торговать землей за мир» и что сегодня не может быть никакого достойного компромисса с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в своей статье для Spectator «Пришло время позволить Украине вступить в НАТО».

Он призвал Путина позволить россиянам «влиться в ряды постимперских держав», а коллективный Запад «стать серьезным и реалистичным», чтобы не дать Украине проиграть в этом конфликте. Вместе с тем он призвал отказаться от мантры «быть с Украиной столько, сколько потребуется», но сосредоточиться исключительно на победе над Россией. Для этого, по мнению экс-премьера Великобритании, необходимо разрешить наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием, предоставить пакет кредитов «в масштабах ленд-лиза», а также «положить конец двусмысленности» и позволить Украине вступить в НАТО. Он полагает, что вступить в альянс страна может даже сегодня, при этом статья договора о коллективной обороне будет распространяться только на ту территорию, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ.

«Приняв Украину в НАТО, мы отправим Кремлю решающее сообщение, которое действительно нужно услышать русским. Послание таково. Все. Все кончено. У вас больше нет империи. У вас больше нет «ближнего зарубежья» или «сферы влияния». У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать», — написал Джонсон.

Путину пора понять, что у России может быть счастливое и славное будущее, но, подобно Риму и Британии, русские могли бы решительно влиться в ряды постимперских держав, и это хорошо», — пишет Джонсон в своей статье.

Во время мирных переговоров в Стамбуле весной 2022 года Москва и Киев разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили договор, а позже приостановили мирные переговоры.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету Бориса Джонсона. Джонсон впоследствии отмечал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда». Вместе с тем он неоднократно публично призывал Украину сражаться до полной победы, а в начале сентября предложил объявить в стране массовую мобилизацию.

Путин заявлял, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Говоря о роли Джонсона в срыве соглашения, он отмечал, что если бы не британский премьер, то конфликт уже бы завершился. «Тот факт, что они [власти Украины] подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил президент.

В июне российский президент предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Глава государства отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров.