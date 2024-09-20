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Военная операция на Украине ,  
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Джонсон предложил послание России: «У вас больше нет ближнего зарубежья»

Сюжет
Военная операция на Украине
Украине нельзя дать проиграть России, поскольку это поражение станет «взрывом ауры непобедимости НАТО», заявил Джонсон. Он призвал как можно скорее принять страну в НАТО, а также позволить россиянам влиться в «постимперский мир»
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

Странам Запада нужно смириться с мыслью, что власти Украины «не будут торговать землей за мир» и что сегодня не может быть никакого достойного компромисса с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в своей статье для Spectator «Пришло время позволить Украине вступить в НАТО».

Он призвал Путина позволить россиянам «влиться в ряды постимперских держав», а коллективный Запад «стать серьезным и реалистичным», чтобы не дать Украине проиграть в этом конфликте. Вместе с тем он призвал отказаться от мантры «быть с Украиной столько, сколько потребуется», но сосредоточиться исключительно на победе над Россией. Для этого, по мнению экс-премьера Великобритании, необходимо разрешить наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием, предоставить пакет кредитов «в масштабах ленд-лиза», а также «положить конец двусмысленности» и позволить Украине вступить в НАТО. Он полагает, что вступить в альянс страна может даже сегодня, при этом статья договора о коллективной обороне будет распространяться только на ту территорию, которая в настоящий момент находится под контролем ВСУ.

«Приняв Украину в НАТО, мы отправим Кремлю решающее сообщение, которое действительно нужно услышать русским. Послание таково. Все. Все кончено. У вас больше нет империи. У вас больше нет «ближнего зарубежья» или «сферы влияния». У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать», — написал Джонсон.

Путину пора понять, что у России может быть счастливое и славное будущее, но, подобно Риму и Британии, русские могли бы решительно влиться в ряды постимперских держав, и это хорошо», — пишет Джонсон в своей статье.

Борис Джонсон призвал объявить на Украине массовую мобилизацию
Политика
Борис Джонсон

Во время мирных переговоров в Стамбуле весной 2022 года Москва и Киев разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили договор, а позже приостановили мирные переговоры.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказался от стамбульских договоренностей по совету Бориса Джонсона. Джонсон впоследствии отмечал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда». Вместе с тем он неоднократно публично призывал Украину сражаться до полной победы, а в начале сентября предложил объявить в стране массовую мобилизацию.

Путин заявлял, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Говоря о роли Джонсона в срыве соглашения, он отмечал, что если бы не британский премьер, то конфликт уже бы завершился. «Тот факт, что они [власти Украины] подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались. Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил президент.

В июне российский президент предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Глава государства отметил, что в случае согласия украинского руководства и начала отвода войск из упомянутых регионов, а также после уведомления Москвы об отказе Киева от вступления в НАТО он «в ту же минуту» отдаст приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Борис Джонсон Военная операция на Украине Владимир Путин империя НАТО Россия
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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