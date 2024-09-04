Борис Джонсон призвал объявить на Украине массовую мобилизацию

Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что Украине необходимо провести массовую мобилизацию. Об этом пранкеры сообщили в своем телеграм-канале.

«У них еще не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал Джонсон. Он призвал Запад разрешить Украине «снести Керченский мост» дальнобойными ракетами ATACMS.

«Нам следует убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы говорим им, что они не могут атаковать российские силы внутри России, когда они собираются атаковать Украину», — добавил Джонсон. Он отметил, что россияне «не налагают на себя таких ограничений».

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. В последние месяцы темпы призыва выросли.

В конце августа на Украине ввели режим «воюй или работай» для вывода рынка труда из тени. Он предполагает, что все украинцы должны либо вступить в армию, либо обеспечивать воюющих. В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд грн ($12 млрд).

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. Российский МИД назвал поставку Киеву дальнобойных средств поражения красной линией для Москвы.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.