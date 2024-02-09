Путин о срыве переговоров в Стамбуле: «Ну и где теперь мистер Джонсон?»

О влиянии Бориса Джонсона на решение Украины прекратить переговоры говорил лидер «Слуги народа» Арахамия. Джонсон это отрицал. Путин назвал печальным отказ от диалога, так как военные действия могли прекратиться весной 2022 года

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Решение Украины отказаться от переговоров с Россией весной 2022 года было принято под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона, это нелепо и очень печально, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, в ходе переговорного раунда в Стамбуле сторонам удалось договориться по ряду вопросов, в том числе о том, что «на Украине не будет культивироваться неонацизм». Президент напомнил о словах лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что «мы были готовы подписать соглашение, но мистер Джонсон, который тогда был премьером Британии, убедил нас этого не делать, сказав, что лучше продолжать воевать с Россией». О роли Джонсона в отказе Киева от переговоров Арахамия рассказывал в ноябре 2023 года.

«Тот факт, что они подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным. Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили и мы отказались», — сказал Путин. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему Джонсон посоветовал Украине более не вести переговоры, Путин заявил, что сам не понимает этого.

Президент ранее говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности (в Стамбуле стороны обменялись предложениями по миру: Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности, кроме территорий Крыма и Донбасса, а Россия обещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях и допустила встречу президентов двух стран, когда главы МИД подпишут подготовленный мирный договор).

Сам британский политик сказал, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Джонсон несколько раз посещал Украину с начала военных действий на Украине, и в должности премьер-министра Британии, и после отставки летом 2022 года. При нем Лондон оказал Киеву масштабную военную помощь, в честь британского политика на Украине назвали несколько улиц.