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Экс-адвоката Березовского задержали в Польше из-за нападения на Волкова

На Волкова напали у его дома в Вильнюсе в марте. RT и соратники Навального писали, что Блинов организовал нападение по заказу Леонида Невзлина. Невзлин заявлял о своей непричастности к нападению
Адвокат Анатолий Блинов (справа) и Сергей Доренко во время рассмотрения иска мэра Москвы Юрия Лужкова к ОРТ и Доренко в&nbsp;Останкинском межмуниципальном суде, 1991 год
Адвокат Анатолий Блинов (справа) и Сергей Доренко во время рассмотрения иска мэра Москвы Юрия Лужкова к ОРТ и Доренко в Останкинском межмуниципальном суде, 1991 год (Фото: Зотин Игорь / ТАСС)

Проживающего в Польше россиянина Анатолия Блинова арестовали на три месяца по делу о нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом). Об этом сообщила прокуратура страны, пишет польское издание Wiadomosci со ссылкой на радио RMF FM.

«Я могу подтвердить, что Анатолий Б. задержан в Польше, ему предъявлено обвинение. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца», — сообщил представитель прокуратуры агентству Reuters. Агентство назвало его также бывшим адвокатом Бориса Березовского.

На Волкова напали у его дома в Вильнюсе в середине марта: окно в его машине разбили молотком, после этого ему распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Волков рассказал, что ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге и сломали руку.

На прошлой неделе соратники Навального обвинили бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан иноагентом) в заказе покушения на Волкова. По их данным, Блинову Невзлин поручил организовать нападение. О том, что Невзлин заказал нападение на Волкова, ранее также сообщал RT, опубликовавший предполагаемую переписку Невзлина с Блиновым.

Невзлин в ответ заявил, что знаком с Анатолием Блиновым, однако отрицал причастность к нападению. «Я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме», — написал он.

Вице-президентом АО «Нефтяная компания ЮКОС» Невзлин стал в апреле 1996 года. С 1997 года он стал первым заместителем объединенного правления группы «Роспром-ЮКОС». В конце лета 2003 года после ареста топ-менеджера ЮКОСа и другого соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева Невзлин уехал в Израиль, где в ноябре того же года получил гражданство.

Анатолий Блинов основал в 1997 году ООО «Бюро правовой поддержки», представлял интересы Внешэкономбанка в исках к «Медиа-Мосту», журналиста Сергея Доренко во время судов с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Также его бюро представляло интересы Объединенного банка Бориса Березовского в суде против «Газпрома». Его в 2004 году задержали по делу о махинациях с ценными бумагами в Уфе. В 2006 году его приговорили к шести годам колонии.

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Волков — бывший депутат Екатеринбургской городской думы. После ареста Алексея Навального в 2021 году Волков возглавил ФБК, однако покинул пост после скандала с письмом в поддержку Михаила Фридмана и «Альфа-Групп». Речь идет о письме, который Волков подписал и отправил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в октябре 2022 года. В нем он, в частности, просил снять санкции против Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». После обнародования документа Волков назвал это большой политической ошибкой и признал, что «превысил свои полномочия». Его место в ФБК в марте 2023 года заняла Мария Певчих (признана иноагентом).

После нападения на Волкова в Литве был задержан гражданин Белоруссии, «работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального», отчитывался 19 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск. Имя заказчика не называлось. Среди задержанных — польский боец смешанных единоборств и футбольный ультрас «Легии» по имени Максимилиан К., писала газета Wyborcza.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Леонид Волков Польша нападение покушение ФБК Леонид Невзлин Литва
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