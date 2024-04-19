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Польский премьер сообщил о задержании заказчика нападения на Волкова

Премьер Польши Туск: нападение Волкова заказал полякам гражданин Белоруссии
Полиция на месте нападения на Леонида Волкова
Полиция на месте нападения на Леонида Волкова (Фото: IMAGO / Darius Mataitis / Global Look Press)

Заказчиком нападения на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) в Литве был гражданин Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов-ультрас», — написал он в X.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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