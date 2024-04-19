Польский премьер сообщил о задержании заказчика нападения на Волкова
Заказчиком нападения на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) в Литве был гражданин Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов-ультрас», — написал он в X.
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