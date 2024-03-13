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Политика ,  
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Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе

На бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) напали у его дома в Вильнюсе, сообщила экс-пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом).

«Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая помощь», — написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ярмыш также опубликовала фотографии, на которых видно стекло разбитой машины, а также гематомы у Волкова на лице.

Волков — бывший депутат Екатеринбургской городской Думы и один из основных членов команды Алексея Навального.

После ареста Навального в 2021 году Волков возглавил ФБК, однако покинул пост после скандала с письмом в поддержку Михаила Фридмана и «Альфа-Групп». Речь идет о письме, который Волков подписал и отправил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в октябре 2022 года. В нем он, в частности, просил снять санкции против Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». После обнародования документа Волков назвал это «большой политической ошибкой» и признал, что «превысил свои полномочия».

Его место в ФБК в марте 2023 года заняла Мария Певчих (признана иноагентом).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Леонид Волков ФБК Вильнюс нападение Алексей Навальный
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