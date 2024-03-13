Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе

На бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом) напали у его дома в Вильнюсе, сообщила экс-пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом).

«Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая помощь», — написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ярмыш также опубликовала фотографии, на которых видно стекло разбитой машины, а также гематомы у Волкова на лице.