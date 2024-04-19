Президент Литвы: в Польше задержали подозреваемых в нападении на Леонида Волкова

Президент Литвы сообщил о задержании подозреваемых в нападении на Волкова

На Волкова напали с молотком в середине марта в Вильнюсе, где он проживает. Задержанных в Польше скоро передадут литовским властям

Гитанас Науседа (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Польше задержали двух подозреваемых по делу о нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом), сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Благодарю Польшу за отличную работу, которая была сделана. Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», — цитирует Науседу LRT. Президент отметил, что подозреваемых передадут Литве после завершения необходимых процедур.

На Волкова напали у его дома в Вильнюсе в середине марта. Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) сообщила, что окно в машине Волкова разбили молотком, после этого ему распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить.

Волков рассказал, что ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге, но перелома не было. При этом он сломал руку.