Президент Литвы сообщил о задержании подозреваемых в нападении на Волкова
В Польше задержали двух подозреваемых по делу о нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом), сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Благодарю Польшу за отличную работу, которая была сделана. Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», — цитирует Науседу LRT. Президент отметил, что подозреваемых передадут Литве после завершения необходимых процедур.
На Волкова напали у его дома в Вильнюсе в середине марта. Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) сообщила, что окно в машине Волкова разбили молотком, после этого ему распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить.
Волков рассказал, что ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге, но перелома не было. При этом он сломал руку.
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