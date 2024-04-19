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Политика ,  
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Президент Литвы сообщил о задержании подозреваемых в нападении на Волкова

Президент Литвы: в Польше задержали подозреваемых в нападении на Леонида Волкова
На Волкова напали с молотком в середине марта в Вильнюсе, где он проживает. Задержанных в Польше скоро передадут литовским властям
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Польше задержали двух подозреваемых по делу о нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан иноагентом), сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Благодарю Польшу за отличную работу, которая была сделана. Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», — цитирует Науседу LRT. Президент отметил, что подозреваемых передадут Литве после завершения необходимых процедур.

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Леонид Волков

На Волкова напали у его дома в Вильнюсе в середине марта. Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) сообщила, что окно в машине Волкова разбили молотком, после этого ему распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить.

Волков рассказал, что ему нанесли около 15 ударов молотком для отбивных по ноге, но перелома не было. При этом он сломал руку.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Польша Литва Леонид Волков Гитанас Науседа
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Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе
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