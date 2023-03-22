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Мария Певчих стала новым главой ФБК вместо Леонида Волкова

Мария Певчих стала новым главой ФБК вместо Леонида Волкова
Мария Певчих стала председателем совета директоров организации вместо Леонида Волкова, который решил «взять паузу» после письма в поддержку Михаила Фридмана
Мария Певчих
Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель и глава отдела расследований ACF International (Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Мария Певчих стала председателем совета директоров организации, сообщается в Telegram оппозиционера Алексея Навального.

«Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером», — написал Навальный.

Певчих сменила на этой должности Леонида Волкова (внесен Минюстом в список иноагентов), который в начале марта объявил, что берет паузу в публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя ACF. Он выступил с таким заявлением в связи с разгоревшимся скандалом вокруг его письма в защиту Михаила Фридмана. В октябре 2022 года Волков подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». После обнародования этой информации Волков назвал письмо «большой политической ошибкой» и признал, что «превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации», не сообщив об этом коллегам.

Навальный назвал действия Волкова ошибкой, отметив, что письмо было «технически неграмотным и содержало неверную информацию». «Я тоже хочу принести извинения сторонникам, донорам ACF и наблюдательному совету. Мы исправили ошибку, но она была, а значит, в этом есть и моя ответственность», — написал Навальный, указав, что Волков «действовал из лучших побуждений».

Незадолго до этого бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал другое коллективное письмо от 7 февраля 2023 года в поддержку Фридмана и «Альфа-Групп». Оно было адресовано Боррелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В числе подписантов были указаны Волков, основатель телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом), журналист Сергей Пархоменко (внесен в реестр СМИ-иноагентов), бывший вице-премьер Альфред Кох и другие. Некоторые, например, оппозиционер Леонид Гозман (признан иноагентом) подтвердили подлинность подписей, но Волков настаивал, что подписывал только октябрьское письмо.

Санкции против Фридмана из-за начала военных действий на Украине ввели Соединенное Королевство, ЕС и Канада. Бизнесмен, который живет в Великобритании, в конце мая подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС с требованием отменить их, назвав решение необоснованным.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФБК Мария Певчих Леонид Волков Алексей Навальный Михаил Фридман
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