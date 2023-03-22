Мария Певчих стала новым главой ФБК вместо Леонида Волкова

Мария Певчих стала председателем совета директоров организации вместо Леонида Волкова, который решил «взять паузу» после письма в поддержку Михаила Фридмана

Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель и глава отдела расследований ACF International (Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Мария Певчих стала председателем совета директоров организации, сообщается в Telegram оппозиционера Алексея Навального.

«Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером», — написал Навальный.

Певчих сменила на этой должности Леонида Волкова (внесен Минюстом в список иноагентов), который в начале марта объявил, что берет паузу в публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя ACF. Он выступил с таким заявлением в связи с разгоревшимся скандалом вокруг его письма в защиту Михаила Фридмана. В октябре 2022 года Волков подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». После обнародования этой информации Волков назвал письмо «большой политической ошибкой» и признал, что «превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации», не сообщив об этом коллегам.

Навальный назвал действия Волкова ошибкой, отметив, что письмо было «технически неграмотным и содержало неверную информацию». «Я тоже хочу принести извинения сторонникам, донорам ACF и наблюдательному совету. Мы исправили ошибку, но она была, а значит, в этом есть и моя ответственность», — написал Навальный, указав, что Волков «действовал из лучших побуждений».

Незадолго до этого бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал другое коллективное письмо от 7 февраля 2023 года в поддержку Фридмана и «Альфа-Групп». Оно было адресовано Боррелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В числе подписантов были указаны Волков, основатель телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом), журналист Сергей Пархоменко (внесен в реестр СМИ-иноагентов), бывший вице-премьер Альфред Кох и другие. Некоторые, например, оппозиционер Леонид Гозман (признан иноагентом) подтвердили подлинность подписей, но Волков настаивал, что подписывал только октябрьское письмо.

Санкции против Фридмана из-за начала военных действий на Украине ввели Соединенное Королевство, ЕС и Канада. Бизнесмен, который живет в Великобритании, в конце мая подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС с требованием отменить их, назвав решение необоснованным.