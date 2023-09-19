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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о зерновом триллере для московского актера

Зеленский: некоторые в Европе подрывают солидарность и делают из зерна триллер
Сюжет
Военная операция на Украине
«Некоторые в Европе» подрывают солидарность, «делая из зерна триллер» и помогая «подготовить почву для московского актера», заявил Зеленский. Польша, Венгрия и Словакия запретили ввоз украинского зерна вопреки решению ЕК
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Киев запустил временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов для своей сельхозпродукции, однако «некоторые в Европе» подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер», заявил в Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.

Он не упомянул конкретные страны Европы, которые, по его словам, делают это. Польша ранее вступила в конфликт с Еврокомиссией (ЕК), которая не хотела продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Варшава, а также Будапешт и Братислава в итоге сделали это в одностороннем порядке после решения ЕК не продлевать эмбарго. Польские власти объясняли такую меру защитой интересов местных фермеров. Транзит украинских зерновых по территории этих стран сохраняется.

«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — заявил Зеленский.

После объявления Польши, Венгрии и Словакии о запрете на ввоз украинской сельхозпродукции Киев обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Еврокомиссии отказались комментировать принятое Варшавой, Братиславой и Будапештом ограничение.

Польша предупредила, что заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если вопрос с зерном не решится. «Польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», — пояснил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс.

В Киеве говорили, что не ожидали столь жесткой риторики от Варшавы. Украинские власти отмечали, что Польша и Украина конкурируют на рынке зерна. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил запретить ввоз определенных товаров из Польши и Венгрии, если они не снимут ограничения. Он рассказал, что Киев предлагает соседним странам компромисс, план действий по контролю за экспортом четырех групп сельхозпродукции передан Еврокомиссии.

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Владимир Зеленский экспорт зерна Европа
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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