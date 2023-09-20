Киев и Варшава продолжили обмен обвинениями из-за экспорта зерна

Украина и Польша продолжили череду демаршей после решения Варшавы ввести бессрочный запрет на импорт украинских зерновых. Но этот конфликт не повлияет на польскую военную помощь Киеву, считает эксперт

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Как развивается зерновой конфликт Варшавы и Киева

Конфликт между Украиной и Польшей, возникший из-за запрета Варшавы на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины, продолжает обостряться. Сперва Киев обратился с соответствующим иском во Всемирную торговую организацию, а в Варшаве ответили, что не допустят вступления Украины в Евросоюз, пока вопрос с зерном не будет решен. 20 сентября стало известно, что встреча лидеров двух стран Анджея Дуды и Владимира Зеленского, которая должна была состояться на полях высокой недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отменена в последний момент. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita. Инициатива отменить встречу исходила от Дуды, официальной причиной были названы изменения в графике польского президента.

В апреле Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Транзит ее был разрешен. Еврокомиссия согласовала эмбарго, но только до 15 сентября. После этого оно было снято, поскольку, как объяснили в Брюсселе, «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». В Варшаве, Будапеште и Братиславе с такими выводами не согласились и продлили действие эмбарго. Украина обратилась с иском в отношении трех стран во Всемирную торговую организацию (ВТО), так как считает эмбарго нарушением международных обязательств ее партнеров. Киев также указал, что односторонние решения неприемлемы, поскольку торговая политика должна координироваться на уровне всего Евросоюза. 19 сентября заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на ряд образцов польской сельхозпродукции в ответ на продление запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polsat News сообщил, что если Украина введет эмбарго, то Польша в ответ расширит список украинских товаров, запрещенных к ввозу.

Во вторник Дуда в кулуарах Генассамблеи заявил, что «Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной в и из Украины». Польский лидер добавил, что Варшава не закрыла границы для украинской продукции и через польские транспортные коридоры проходит вдвое больше зерна, чем раньше. Дуда подчеркнул, что действующий запрет касается импорта, а не транзита. Также он заявил о готовности Варшавы отстаивать свою позицию в ВТО. «Есть бизнес-круги, которые имеют интересы в Украине и хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться», — сказал он. «Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего <...> Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину <...> Он может просто утопить спасателя», — подытожил Дуда, комментируя действия Киева.

Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН через несколько часов после Дуды, косвенно обвинил Польшу, Венгрию и Словакию в непрямой помощи России. «Тревожно видеть, как кто-то в Европе в это время подрывает солидарность и устраивает политический театр. Может показаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера», — сказал Зеленский.

На его слова отреагировал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, который выразил надежду, что они не были адресованы Польше. «Название нашей страны там не упоминалось, поэтому мне не хотелось бы, чтобы они воспринимались именно так», — сказал он в эфире радио RMF FM. Мюллер напомнил, что Польша помогает Украине защищаться от России, но должна защищать и собственные интересы в сфере экономики и сельского хозяйства. Тем не менее сегодня в МИД Польши был вызван посол Украины в Варшаве Василий Зварыч. Ему был заявлен решительный протест в связи с заявлением Зеленского на Генассамблее.

Может ли это повлиять на поддержку Украины Польшей

Польша — одна из главных поставщиков военной помощи Украине и транзитный коридор для поставки западных вооружений. Лидеры иностранных государств обычно прибывают в Киев на специальном поезде с территории Польши. Эта страна наряду с Германией приняла большую часть украинских беженцев. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от 12 сентября 2023 года, с начала военных действий на территории Польши были зарегистрированы более 1,68 млн граждан Украины, а более 958 тыс. украинцев проживают в республике, имея статус беженца. С 24 февраля 2022 года Варшава направила более $550 млн на их поддержку, указывает Bloomberg. Во вторник Мюллер заявил, что решение о продлении финансовой помощи, которую Польша оказывает украинским беженцам и которая предоставляется до конца 2023 года, пока не принято.

С начала военного конфликта Польша направила Украине более 300 танков. Первая поставка в апреле 2022 года включала в себя 250 танков, еще 60 были переданы в январе 2023 года. Варшава поставляла и другие типы вооружений, а также боеприпасы. Именно Польша была инициатором создания «танковой коалиции» весной 2023 года, в рамках которой страны ЕС во главе с Германией поставили более 100 танков Украине. Министр финансов Польши Магдалена Жечковска оценила общий объем финансовой помощи, выделенной Украине в 2022 году, в 30 млрд злотых ($6,9 млрд) и отметила, что это около 1% ВВП страны.

Директор программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес в разговоре с РБК предположил, что военная поддержка Украины и разногласия насчет поставок зерновых будут разделены. «Ни одна политическая сила в Польше не ставит под сомнение правильность курса на поддержку Украины в политическом и военно-политическом смысле и исходит из того, что Украина должна сохранить способность к сопротивлению и так или иначе перспективу дальнейшего сближения с Западом и вхождения в Европейский союз. Это никто не ставит под сомнение», — сказал Мошес. Он назвал проблему импорта зерна болезненной, отметив, что она не является неразрешимой, поскольку вписана в польский предвыборный контекст (в Польше 15 октября пройдут парламентские выборы).

«Словесная напряженность нарастает и между политическим классом, и между интернет-сообществом, то есть людьми, которые высказывают реакции. В украинских источниках заметно, что люди начали реагировать более эмоционально, чем этого заслуживает ситуация. Есть, безусловно, риск, что этот вопрос займет непропорционально большое место», — добавил эксперт. Мошес отметил, что позиция Польши по зерну кажется ему более обоснованной, поскольку Варшава разрешает транзит, но запрещает импорт украинского зерна. Украине, по его словам, необходимо добиваться открытия экспорта своей сельхозпродукции «не только и не столько в страны Восточной Европы».

«Зерновая тема болезненная, она приводит к таким поступкам, как отказ от встречи [двух президентов], и занимает больше места в двусторонних отношениях, чем это имело бы смысл. Но военно-политическая поддержка Польшей Украины не остановится и не изменится», — резюмировал эксперт.