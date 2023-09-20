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Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно утопающим

Президент Польши Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим
Польша продлила запрет на ввоз агропродукции с Украины, действовавший с апреля, при этом разрешив транзит зерна. После этого Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. Заявление польского лидера на брифинге после выступления на Генеральной Ассамблее ООН цитирует Reuters.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — сказал Дуда, комментируя недовольство Украины из-за решения Польши запретить ввоз украинской сельхозпродукции.

Дуда призвал Украину помнить, что она получает помощь от Польши. Он подчеркнул, что запрет касался импорта, но не транзита украинской сельхозпродукции.

В апреле этого года Польша ввела запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, в том числе зерна. Примеру Варшавы последовали еще четыре страны Евросоюза: Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Транзит зерна при этом разрешен. Страны объяснили запрет жалобами фермеров на убытки, которые могут привести к банкротству.

Меру одобряла и Еврокомиссия. Однако 15 сентября она отказалась продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». Однако Польша, Венгрия и Словакия с такими выводами не согласились и продлили запрет, причем Варшава сделала его бессрочным.

Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию из-за эмбарго. В ответ Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта зерна не решится.

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Теги
Яна Ломакина
Польша Анджей Дуда Украина зерно Генассамблея ООН
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