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Встреча президентов Польши и Украины на полях ГА ООН отменилась

Президент Польши Дуда: запланированная встреча с Зеленским отменилась
На встрече в Нью-Йорке Дуда собирался обсудить с Зеленским ситуацию с зерном, однако она отменилась из-за изменений в расписании. Польский президент выразил надежду, что переговоры состоятся позже
Фото: Christopher Goodney / Bloomberg / Getty Images
Фото: Christopher Goodney / Bloomberg / Getty Images

Запланированная встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменилась из-за изменений в расписании, сообщил польский лидер, передает Polskie Radio.

«На данный момент это выпало из повестки дня», — сказал Дуда, выразив надежду, что переговоры состоятся позже.

На встрече с Зеленским он собирался обсудить ситуацию с экспортом украинского зерна. «Поговорим о зерне. Украина должна понять нашу позицию», — говорил Дуда, отмечая, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.

Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии не продлевать эмбарго, действовавшее с весны. Варшава объясняла это защитой своих фермеров. Транзит украинской сельхозпродукции не запрещается.

Украина после этого обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, Киев пригрозил запретом на импорт определенных категорий товаров из Польши и Венгрии, если они не снимут ограничения. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина предлагает соседним странам компромисс, план действий по контролю за экспортом четырех групп сельхозпродукции передан Еврокомиссии.

Украинские власти отметили, что не ожидали столь жесткой риторики Варшавы. Президент Владимир Зеленский заявил, что «некоторые в Европе» подрывают солидарность и «устраивают политический театр, делая из зерна триллер» и «помогая подготовить почву для московского актера».

Польша предупредила, что заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если вопрос с зерном не решится. «Польское сельское хозяйство никогда не превзойдет украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совершенно другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько строга», — пояснил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телюс.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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