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Военная операция на Украине ,  
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Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за речи Зеленского в ООН

Посла Украины Зварыча вызвали в МИД Польши из-за речи Зеленского в ООН
Сюжет
Военная операция на Украине
В Варшаве остались недовольны словами Владимира Зеленского о том, что некоторые страны «лишь симулируют солидарность» с Украиной
Василий Зварич
Василий Зварич (Фото: Vasyl_Zvarych / Twitter)

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в среду в МИД Польши. Поводом стало выступление на Генеральной ассамблее ООН украинского президента Владимира Зеленского, сообщает издание Onet Wiadomosci.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский выразил украинскому представителю решительный протест в связи с заявлениями Зеленского о том, что «некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию».

Яблоньский подчеркнул, что подобные высказывания несправедливы в отношении Польши, которая с первых дней конфликта поддерживала Украину.

«Заместитель министра Яблоньский отметил, что давление на Польшу на международных форумах или отправка жалоб в международные суды не является подходящим методом разрешения споров между странами», — говорится в публикации.

На минувшей неделе Польша отказалась выполнить решение Еврокомиссии и продлила эмбарго на импорт дешевого украинского зерна, объясняя это защитой интересов польских фермеров. Украина в ответ подала жалобу в ВТО и пригрозила ввести эмбарго на ввоз из Польши яблок, лука и капусты. Комментируя это, министр сельского хозяйства Польши заявил, что это станет проблемой для его страны, однако она справится. «Неизвестно, справится ли Украина», — добавил он.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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