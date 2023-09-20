Баку попросил проявить терпение из-за гибели российских миротворцев
Минобороны Азербайджана в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе выражает свои соболезнования и «просит проявить терпение», сообщила пресс-служба ведомства на сайте.
«В целях расследования всех причин происшествия следственные органы Азербайджана и России совместно работают на месте», — говорится в сообщении.
Призыв проявить терпение содержится только в версии страницы на азербайджанском языке, в русскоязычной версии таких слов нет.
Группа российских миротворцев погибла 20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста близ населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). Автомобиль подвергся обстрелу из стрелкового оружия, сообщило Минобороны России.
До сообщения о гибели военнослужащих, опубликованного Минобороны России, в Баку прокомментировали появившиеся в интернете сведения о том, что азербайджанские войска обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Власти Азербайджана назвали эти данные дезинформацией.
За день до этого, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и нанес удар по позициям военнослужащих непризнанной республики. Баку требовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Бои завершились на следующий день, Степанакерт принял условия Баку. Ереван настаивает, что его военных в регионе нет и документ о прекращении огня он не согласовывал.
«Зафиксировано не менее 200 погибших и более 400 раненых. Число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, среди которых 13 детей», — сообщил омбудсмен НКР Гегам Степанян.
В аэропорту столицы Нагорного Карабаха после объявления о согласии властей на условия Азербайджана собрались тысячи беженцев.
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