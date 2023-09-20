 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана опровергло обстрел колонны российских миротворцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан назвал дезинформацией сообщения об обстреле колонн российских миротворцев, эвакуирующих жителей Нагорного Карабаха. Такие заявления распространяются в армянских соцсетях, уточнили в ведомстве

Минобороны Азербайджана опровергает появившиеся в армянском сегменте соцсетей сообщения об обстреле колонны российских миротворцев, которые эвакуируют жителей из Нагорного Карабаха.

«Распространенная в армянских соцсетях информация об обстреле ВС АР колонны российского миротворческого контингента, эвакуирующей жителей армянского происхождения, является дезинформацией», — приводит «Sputnik Азербайджан» сообщение ведомства.

Азербайджанское Минобороны поделилось видео ударов по нескольким траншеям, укрытиям и воинским колоннам армянских сил, а также кадрами уничтожения артиллерийской установки Вооруженных сил Армении.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе, объясняя это тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

К вечеру Минобороны отчиталось о взятии под контроль более 60 позиций армянских сил. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегана Степаняна, к 22:30 в регионе погибли 27 человек, из них двое мирных жителей. Число раненых превысило 200. Из региона эвакуировали более 7 тыс. человек, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney

Ереван опроверг присутствие своих военных на территории Карабаха. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боевых действиях. На фоне заявлений премьера в Армении вспыхнули протесты, митингующие требуют отставки Пашиняна.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. После начала боевых действий они организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных районов. МИД России сообщил, что российские миротворцы получили информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала.

Армения на фоне обострения конфликта обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана». 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нагорный Карабах Азербайджан миротворцы Армения
Материалы по теме
В Армении пообещали применить меры для поддержания конституционного строя
Политика
Число погибших в Нагорном Карабахе достигло 27
Политика
Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе Политика, 01:41
Встреча президентов Польши и Украины на полях ГА ООН отменилась Политика, 01:33
Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн Политика, 01:00
Над Белгородской областью сбили второй за сутки беспилотник Политика, 00:53
Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе Политика, 00:45
Вратарь с русскими корнями забил гол на последней секунде матча ЛЧ Спорт, 00:41
Путин отметил вклад оружейников в безопасность страны Политика, 00:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Сбербанк перестанет давать скидки к ставкам льготной ипотеки Финансы, 00:00
Прокуратура увидела оправдание коррупции в решении суда о санаториях ФНПР Экономика, 00:00
Над Орловской областью сбили второй за сутки беспилотник Политика, 19 сен, 23:59
Число погибших в Нагорном Карабахе достигло 27 Политика, 19 сен, 23:54
В Саратовской области 17 школ закрыли на карантин из-за гриппа Общество, 19 сен, 23:45
Кандидатом на пост спикера парламента ДНР стал комбат «Спарты» Жога Политика, 19 сен, 23:27