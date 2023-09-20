Азербайджан опроверг обстрел колонны российских миротворцев в Карабахе

Азербайджан назвал дезинформацией сообщения об обстреле колонн российских миротворцев, эвакуирующих жителей Нагорного Карабаха. Такие заявления распространяются в армянских соцсетях, уточнили в ведомстве

Минобороны Азербайджана опровергает появившиеся в армянском сегменте соцсетей сообщения об обстреле колонны российских миротворцев, которые эвакуируют жителей из Нагорного Карабаха.

«Распространенная в армянских соцсетях информация об обстреле ВС АР колонны российского миротворческого контингента, эвакуирующей жителей армянского происхождения, является дезинформацией», — приводит «Sputnik Азербайджан» сообщение ведомства.

Азербайджанское Минобороны поделилось видео ударов по нескольким траншеям, укрытиям и воинским колоннам армянских сил, а также кадрами уничтожения артиллерийской установки Вооруженных сил Армении.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе, объясняя это тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

К вечеру Минобороны отчиталось о взятии под контроль более 60 позиций армянских сил. Советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегана Степаняна, к 22:30 в регионе погибли 27 человек, из них двое мирных жителей. Число раненых превысило 200. Из региона эвакуировали более 7 тыс. человек, добавил он.

Ереван опроверг присутствие своих военных на территории Карабаха. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боевых действиях. На фоне заявлений премьера в Армении вспыхнули протесты, митингующие требуют отставки Пашиняна.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. После начала боевых действий они организовали эвакуацию мирных жителей из наиболее опасных районов. МИД России сообщил, что российские миротворцы получили информацию об «антитеррористической операции» Баку в Нагорном Карабахе за несколько минут до ее начала.

Армения на фоне обострения конфликта обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения «агрессии Азербайджана».