 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны назвало роль миротворцев в прекращении огня в Карабахе

Минобороны: Баку и Карабах с помощью миротворцев договорились о прекращении огня
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Российские миротворцы стали посредниками в урегулировании в Карабахе. Ереван не участвовал в подготовке заявления о прекращении боев. Он отметил, что ответственность за безопасность армян в регионе лежит на миротворцах
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило в Telegram Минобороны России.

«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — сказано в сообщении.

Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» и потребовал вывести армянские вооруженные силы из Нагорного Карабаха и распустить местное правительство. Ереван заявлял, что его военных в регионе нет, и назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». В результате боев погибли 32 человека, в том числе семь мирных жителей, свыше 200 пострадали. Российские миротворцы начали эвакуировать население из наиболее опасных районов. Миротворческий контингент в Нагорном Карабахе размещен по договоренностям 2020 года, речь идет об около 2 тыс. военных.

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

На следующий день, 20 сентября, власти непризнанной республики и Азербайджан объявили, что договорились о прекращении боев. Соглашение было достигнуто после обращения «представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент», сообщил Баку. По условиям этого соглашения подразделения вооруженных сил Армении и армии Нагорного Карабаха должны оставить боевые позиции и сдать вооружение, в том числе тяжелую технику. Ереван обязан вывести свои силы с территории Карабаха. Все процессы будут происходить под контролем миротворцев.

Армения после этого заявила, что не участвовала в подготовке заявления Нагорно-Карабахской республики о прекращении огня и роспуске армии, и вновь опровергла наличие своих военных в регионе. По словам премьера Никола Пашиняна, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

Читайте на РБК Pro
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Как еда влияет на гены
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны Азербайджан Нагорный Карабах миротворцы Армения
Материалы по теме
Баку объяснил роль российских миротворцев при выводе войск из Карабаха
Политика
Азербайджан показал кадры боев в Карабахе
Политика
Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня и роспуске армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 19 сен, 16:52
Клуб НХЛ подписал пробный контракт с 35-летним чемпионом мира из России Спорт, 14:09
Польша пригрозила Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта Политика, 14:07
Власти Москвы рассказали о девяти проектах редевелопмента в САО Город, 14:06
Нагорный Карабах: история конфликта Политика, 14:06
Сбербанк запустит переводы на карты банков Китая Финансы, 14:00
В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Байдена о «диктаторе» Политика, 13:57
Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе Политика, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 13:45 
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:44
Как компании заставляют говорить о себе — приемы сарафанного маркетинга Pro, 13:43
Защита Блиновской попросила снизить требования к ней на ₽200 млн Бизнес, 13:41
Москвина назвала закрытой тему запрета Гуменнику кататься под Rammstein Спорт, 13:38
Как разместили беженцев в лагере миротворцев России в Карабахе Политика, 13:35
Шойгу в Тегеране показали иранские ракетные комплексы и беспилотники Политика, 13:33