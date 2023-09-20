Минобороны назвало роль миротворцев в прекращении огня в Карабахе

Минобороны: Баку и Карабах с помощью миротворцев договорились о прекращении огня

Российские миротворцы стали посредниками в урегулировании в Карабахе. Ереван не участвовал в подготовке заявления о прекращении боев. Он отметил, что ответственность за безопасность армян в регионе лежит на миротворцах

Фото: ТАСС

Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило в Telegram Минобороны России.

«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — сказано в сообщении.

Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» и потребовал вывести армянские вооруженные силы из Нагорного Карабаха и распустить местное правительство. Ереван заявлял, что его военных в регионе нет, и назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». В результате боев погибли 32 человека, в том числе семь мирных жителей, свыше 200 пострадали. Российские миротворцы начали эвакуировать население из наиболее опасных районов. Миротворческий контингент в Нагорном Карабахе размещен по договоренностям 2020 года, речь идет об около 2 тыс. военных.

На следующий день, 20 сентября, власти непризнанной республики и Азербайджан объявили, что договорились о прекращении боев. Соглашение было достигнуто после обращения «представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент», сообщил Баку. По условиям этого соглашения подразделения вооруженных сил Армении и армии Нагорного Карабаха должны оставить боевые позиции и сдать вооружение, в том числе тяжелую технику. Ереван обязан вывести свои силы с территории Карабаха. Все процессы будут происходить под контролем миротворцев.

Армения после этого заявила, что не участвовала в подготовке заявления Нагорно-Карабахской республики о прекращении огня и роспуске армии, и вновь опровергла наличие своих военных в регионе. По словам премьера Никола Пашиняна, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта