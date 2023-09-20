Минобороны назвало роль миротворцев в прекращении огня в Карабахе
Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило в Telegram Минобороны России.
«Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — сказано в сообщении.
Накануне, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» и потребовал вывести армянские вооруженные силы из Нагорного Карабаха и распустить местное правительство. Ереван заявлял, что его военных в регионе нет, и назвал действия Баку «широкомасштабной агрессией». В результате боев погибли 32 человека, в том числе семь мирных жителей, свыше 200 пострадали. Российские миротворцы начали эвакуировать население из наиболее опасных районов. Миротворческий контингент в Нагорном Карабахе размещен по договоренностям 2020 года, речь идет об около 2 тыс. военных.
На следующий день, 20 сентября, власти непризнанной республики и Азербайджан объявили, что договорились о прекращении боев. Соглашение было достигнуто после обращения «представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент», сообщил Баку. По условиям этого соглашения подразделения вооруженных сил Армении и армии Нагорного Карабаха должны оставить боевые позиции и сдать вооружение, в том числе тяжелую технику. Ереван обязан вывести свои силы с территории Карабаха. Все процессы будут происходить под контролем миротворцев.
Армения после этого заявила, что не участвовала в подготовке заявления Нагорно-Карабахской республики о прекращении огня и роспуске армии, и вновь опровергла наличие своих военных в регионе. По словам премьера Никола Пашиняна, если российские миротворцы сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Нагорного Карабаха.
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