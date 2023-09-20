МИД заявил, что Боррель признал неготовность ЕС выполнять зерновую сделку
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель фактически признал неготовность Евросоюза выполнять обязательства, зафиксированные в российской части зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».
Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достичь договоренностей с Москвой по зерновой сделке. По его словам, возобновление сделки не зависит от тех требований, которые выдвигает Москва и которые «и раньше оказывались на столе переговоров».
«Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума», — подчеркнул российский дипломат.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля — почти год спустя после заключения соглашения. Она включала две части: вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на вывоз российской сельхозпродукции. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть соглашения не выполняется.
Россия выдвигает следующие условия для возобновления сделки:
- переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;
- восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал создать «дочку» РСХБ, которая получила бы доступ к SWIFT; учредить отдельную страховую компанию для кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения.
Тем не менее глава МИД России Сергей Лавров назвал предложения Гутерриша неприемлемыми и нереалистичными, хотя отметил, что российская сторона ценит его усилия.
Украина, в свою очередь обвинила генсека ООН в «лоббировании» интересов Москвы и призвала не выполнять условия России. После приостановки сделки Украина объявила об открытии временных коридоров в Черном море. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве не давали гарантий безопасности.
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